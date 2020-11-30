Той дороже жизни? 

Третий день подряд мобильные группы обнаруживают в ресторанах и кафе Семея проведение пышных свадеб, торжеств и поминок. Горожан не останавливает страх подцепить вирус «в короне» и заразить окружающих. Заказы на проведение многолюдных мероприятий принимаются безотказно. Учитывая все риски, предприниматели поднимают цены на свои услуги.

Сами мероприятия проходят в конспиративных условиях: наглухо закрыты двери развлекательных заведений, машины припаркованы на приличном расстоянии, не включается музыка. Однако новый формат торжественных мероприятий не смущает их участников. Как говорят представители мобильных групп, их организаторы не испытывают абсолютно никакого чувства вины или сожаления и не боятся штрафов.

Конечно, можно понять желание организаторов мероприятий провести торжество согласно традициям. Но разве это может оправдать печальную статистику заболеваемости?

Пока медработники круглосуточно спасают жизни людей и призывают соблюдать санитарные требования и правила личной гигиены, мы сами, нарушая все правила и предписания, пренебрегаем ношением масок, принимаем приглашения на различные тусовки.

С начала октября мобильными группами проведено около 120 рейдов. И каждый день полицейские выписывают протоколы и оформляют материалы на владельцев ресторанов, кафе и организаторов мероприятий.

К сожалению, факты нарушения требований санитарной безопасности встречаются повсеместно. Общая сумма штрафов исчисляется миллионами тенге.

«Берегите себя и своих близких» – слышим мы ежедневно из уст тех, кто борется с пандемией. И сделанный выбор, следовать этому совету или нет, похоже, приобретает совсем иное значение, став своеобразным тестом на порядочность и адекватное восприятие происходящего.

Мария Щетинина

Бельбаева Бакытгуль

Семей