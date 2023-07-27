Шлагбаум для вредителей

Ситуация в сельскохозяйственной отрасли западных областей Республики Казахстан в связи с распространением саранчи не может не вызывать вполне закономерных вопросов у населения региона, а также определённую тревогу аграриев. Как обстоят дела в этом плане в Восточно-Казахстанской области, есть ли объективные причины для беспокойства, и какие меры предпринимаются в масштабе региона для противодействия вредителям?

За разъяснениями «Рудный Алтай» обратился в профильное ведомство с довольно сложным и длинным названием – Восточно-Казахстанский филиал РГУ «РМЦ фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ Республики Казахстан.

Особенности сезона

Во время своих поездок по региону журналистам и читателям газеты нынешним летом уже приходилось своими глазами видеть, как эти насекомые встречаются в большом количестве даже на автомобильных дорогах, особенно хорошо они заметны на асфальтовом полотне. При езде на высокой скорости на загородных автотрассах забиваются в радиаторы, облепляют лобовые стёкла, капоты автомобилей, после чего требуется серьёзная чистка и мойка транспорта, дополнительные хлопоты.

Это одна сторона медали, а каково влияние таких вредителей на сельскохозяйственные растения, посевы, да и в целом на окружающую природную среду в ВКО? На вопросы редакции отвечает руководитель профильного филиала Мади Бектемиров, с которым в областной газете ежегодно и всесторонне освещается эта тема.

На предыдущей встрече (ещё в августе прошлого года) он и его коллеги рассказывали о профилактической работе по обработке соответствующих территорий, прогнозах на 2023 год, текущих проблемах и перспективных планах. Сегодня есть возможность поделиться тем, насколько удалось точно предвидеть происходящие сейчас процессы, а также предпринять необходимые меры противодействия.

– В самом начале хотелось бы сразу сказать о том, что ситуация в Восточно-Казахстанской области относительно стабильная, – говорит Мади Бектемиров. – Есть в нашей работе такой важный показатель, как экономический порог вредоносности (ЭПВ). На данный момент превышение его, то есть, критических значений в Восточном Казахстане не зафиксировано, в районах области ведётся соответствующая работа по обработке земель, уничтожению вредителей.

Нюансы Востока

Нужно сделать необходимое разъяснение. Отличие нашего региона, к примеру, от Костанайской, Актюбинской областей в том, что у них более благоприятная среда для размножения, появления наиболее опасной стадной саранчи, резких вспышек её распространения. Она обитает, откладывает свои кубышки на удобных для неё, как правило, необрабатываемых землях, неосвоенных территориях, на границах между разными регионами. Для стадной саранчи экономический порог вредоносности (ЭПВ) составляет 3 штуки (особи) на один квадратный метр. Между тем, по данным специалистов, для нестадной саранчи подобный важный показатель на уровне 10 штук (особей) на один квадратный метр земельных угодий.

– В этом отношении основным ареалом обитания различных видов саранчи, которая в отличие от регионов на западе Казахстана является в ВКО нестадной, являются Курчумский, Зайсанский районы, – особо отмечает Мади Бектемиров. – Причём, это преимущественно территории у побережья озера Зайсан, водохранилища. Вообще, нынче наступил очередной 12-летний цикл, когда наступает пик активизации подобных вредителей, к которому должны быть готовы все заинтересованные стороны. Это аграрии, владельцы дачных участков, огородов, да и просто жители населённых пунктов Восточного Казахстана. Плановая профилактическая, прогнозная работа нашим ведомством ведётся на постоянной основе из года в год, но всегда и везде возможны любые нештатные ситуации.

Влияние засухи

В основном все сельскохозяйственные земли в ВКО, пригодные под пашню, используются по назначению, активно обрабатываются, а очагами появления вредителей потенциально могут быть лишь отдельные территории. Они известны с давних пор, находятся под мониторингом, по ним разрабатываются различные программы действий.

По его информации, в текущем году своё влияние оказывает засушливая погода, обмеление берегов озера Зайсан в Курчумском, Зайсанском районах, где сейчас проводится активная работа по борьбе с вредителями. Характерно, что заложенные когда-то кубышки и находившиеся под водой, из-за спада её уровня теперь оказались на поверхности, а аномальная жара и другие условия стали довольно благоприятными для появления и развития вредителей. С ними ведётся конкретная борьба со стороны специальных служб по итогам проводимых госзакупок, тендеров, применяются соответствующие химические препараты, другие рекомендованные методы и средства. В связи с цикличным обострением ситуации на всех уровнях в ВКО принимаются дополнительные меры для купирования возникающих проблемных ситуаций в этом направлении.

На упреждение

Специфика работы профильного ведомства такова, что в разгар текущего сезона проводится прогнозирование ситуации уже на следующий год. Как бы не складывалась обстановка сейчас, коллектив филиала по ВКО проводит работу с прицелом на завтра, как говорится, на шаг вперёд.

– В Курчумском районе по заранее утверждённому плану обследование по итальянскому прусу ведётся на 64 тыс. га земли, – говорит руководитель филиала. – В Зайсанском районе планировалась работа на 43 га, и она в обоих районах близка к завершению.

Помимо этих двух регионов Восточного Казахстана, обследование земельных площадей по итальянскому прусу запланировано в Катон-Карагайском районе на 28 тыс. га. Кроме того, в районе Самар площадь территории для проведения обследований составляет 19 тыс. га. А что касается остальных районов, то на их долю приходится, соответственно, в Тарбагатайском – 20 тыс. га, Уланском – 30 тыс. га, Шемонаихинском – 23 тыс. га, Глубоковском – 20 тыс. га, а также в районе Алтай – 28 тыс. га.

Наименьшая доля площадей, где необходимо провести обследования, приходится на Усть-Каменогорск – 3 тыс. га и Риддер – 1 тыс. га. Итоговая цифра составляет 279 тыс. га по Восточному Казахстану.

Во всех районах ВКО имеются подразделения филиала, где трудятся специалисты, выполняют совсем незаметную для других, но очень важную, нужную работу. Фронт работы, в связи с разделением на область Абай и ВКО, естественно, уменьшился, как и закреплённая территория. Тем не менее, задачи остаются прежними, а миссия не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд. Имеются проблемы с резервом кадров, транспортом, низкой зарплатой. В основном служба держится на костяке из профессионалов, работающих не на страх, а на совесть, преданных своему делу, призванию.

Азиатская саранча

По информации ВК филиала, есть планы работ по обследованию в Восточно-Казахстанской области земель Государственного фонда на площади 69 тыс. га по прогнозированию развития нестадной саранчи.

– Отдельный план имеется по обследованию земель по азиатской саранче на площади 196 тыс. га, – говорит Мади Бектемиров. – Одновременно реализуется подобная программа обследований земель сельскохозяйственных формирований ВКО по нестадной саранче на площади 69 тыс. га.

Специалисты профильного ведомства в данное время целенаправленно трудятся во всех районах региона. По фотографиям с места событий можно реально видеть, что в районах области совершенно разные природно-климатические и иные условия. Всё это приходится сотрудникам принимать в расчёт, действовать гибко, проявляя профессиональные, деловые качества.

Добавим, что об этом и многом другом более подробно есть необходимость рассказать в последующих номерах «Рудного Алтая». Отметим, что сейчас борьба с вредителями ведётся в Курчумском районе совместно с Управлением сельского хозяйства ВКО, профильными структурами, местными органами власти в районах, а также различными сельхозформированиями региона.

– По всем прогнозам в следующем году ожидается дальнейшая активизация различного вида вредителей сельскохозяйственных культур, – отмечает руководитель филиала. – С учётом практики и уроков нынешнего года, а также предыдущих лет необходимо быть готовыми в полной мере к любому развитию событий.

Таир Сапаргалиев