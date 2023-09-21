Шайба на удачу

В пятёрку лидеров чемпионата Казахстана по хоккею уверенно входит клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Буквально 19 сентября наша хоккейная команда в упорной борьбе по буллитам обыграла алматинский клуб в выездной игре. Счёт составил 3:4 в пользу гостей. Шайбы в ворота хозяев матча забросили Александр Архипов, Роман Дубинин и Александр Панченко. По словам преданных болельщиков «Торпедо», начало встречи не внушало оптимизма, поскольку произошло сразу два удаления, следствием которых стали два пропущенных гола. Но уже во втором периоде игра стала бодрее, и до конца основного времени команды играли со счётом 3:3.

В предыдущих домашних матчах с командой из Актобе «торпедовцы» уступили гостям в первой игре, но смогли одержать убедительную победу со счётом 5:1 во второй. По данным пресс-службы хоккейного клуба Усть-Каменогорска, на второй матч в заявку попали Степан Рифель и Тигран Кизекпаев. «Торпедовцы» вышли заряженными и собранными, а в большинстве Саян Данияр продвинулся с шайбой и совершил неотразимый бросок под перекладину – 1:0. В конце периода Максим Базанов из круга вбрасывания кистевым движением направил шайбу в цель – 2:0.

Во второй трети матча характер игры не изменился. Хозяева контролировали ход встречи и диктовали свою игру оппоненту. Константин Соколов ракетой промчался к воротам и записал гол в свою статистику. В воротах «Актобе» была произведена замена, но вскоре Диас Тютюньков, объехав ворота, бросил с разворота, а Антон Злобин сыграл на добивании – 4:0.

В заключительном периоде хозяевам оставалось сохранить преимущество, и когда гости потеряли шайбу, в контратаку устремились Данияр Каиров и Константин Соколов. Они разыграли комбинацию, которую завершил защитник. «Актобе» в этой игре удалось отыграть лишь одну шайбу.

Напомним, что матч открытия сезона с командой «Бейбарыс» поразил и зрителей, и соперников не только слаженной игрой «торпедовцев», но и обилием заброшенных шайб. На счету нашей команды их оказалось 11. Болельщики были в восторге от матча, поскольку соскучились по большому хоккею, ведь в прошлом году «Торпедо» завершило сезон ещё в феврале. А потому проиграть на открытии чемпионата Казахстана, да ещё и на домашнем поле, они просто не могли. По информации пресс-службы клуба, накануне матча в фойе каждый желающий мог запечатлеть свой визит на хоккей в специальной фотобудке и тут же получить распечатанный снимок. Перед стартом матча болельщикам было презентовано видеопоздравление от бывших игроков команды: с тёплыми пожеланиями и приветами обратились Максим Беляев, Талгат Жайлауов, Виталий Колесник, Сергей Александров, Алексей Васильченко, Андрей Огородников, Николай Антропов и Майк Далхьюзен.

– Мы очень рады, что возобновились хоккейные матчи, – говорит болельщик Санжар Нурахметов. – Всегда ждём побед от нашей команды, и всегда хочется посмотреть на яркую игру с острыми, интересными моментами. Верим в победу на чемпионате Казахстана. Ведь хоккей для Усть-Каменогорска – это не просто спорт.

Следующим соперником усть-каменогорской команды станет клуб «Humo» из Ташкента.

Расписание игр ХК «Торпедо» на сентябрь-октябрь 2023 года:

23.09 в 18:00 – Humo (Ташкент) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

24.09 в 18.00 – Humo (Ташкент) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

28.09 в 18:30 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Ертис (Павлодар)

29.09 в 18:30 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Ертис (Павлодар)

07.10. в 17:00 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Горняк (Рудный)

08.10. в 17:00 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Горняк (Рудный)

11.10 в 19:00 – Ертис (Павлодар) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

12.10 в 19:00 – Ертис (Павлодар) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

18.10 в 18:30 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Арлан (Кокшетау)

19.10 в 18:30 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Арлан (Кокшетау)

22.10 в 17:00 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Кулагер (Петропавловск)

23.10 в 18:30 – Торпедо (Усть-Каменогорск) – Кулагер (Петропавловск)

28.10 в 17:00 – Арлан (Кокшетау) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

29.10 в 17:00 – Арлан (Кокшетау) – Торпедо (Усть-Каменогорск)

Мария Симонова