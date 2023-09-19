Сезон завершён

«В Восточно-Казахстанской области снизилось число происшествий на водоёмах», – спасатели региона подвели итоги купального сезона.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО отметили, что количество погибших на воде за летний период этого года снизилось на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Безусловно, переломить ситуацию удалось благодаря комплексу мер, в том числе повышению степени осознанности жителей. Всего за период купального сезона спасли 14 человек, один из них ребёнок.

– Территориальные подразделения департамента и местные исполнительные органы провели широкомасштабную работу, – подчеркнул начальник УГО ДЧС ВКО Руслан Орынбеков. – Установлено 304 запрещающих и предупреждающих знака и 24 баннера. Спасатели с полицейскими, представителями местных исполнительных органов и волонтёрами провели более четырёх тысяч рейдов и патрулирований. По итогам рейдов к административной ответственности привлечено 126 восточноказахстанцев.

Напомним, в этом году в регионе появился ещё один коммунальный пляж – на побережье реки Журавлиха в Риддере. Всего для купания по области определены 22 участка, однако только восемь из них оборудованы по всем правилам безопасности. Так, в Уланском районе девять таких мест, из них оборудованы лишь пляж на озере Шалкар и четыре частных. Вопрос по подготовке двух пляжей в районе Алтай, одного в Катон-Карагайском районе, восьми – в районе Самар остаётся открытым.

Вместе с тем, в регионе есть 78 мест, где купание категорически запрещено. Именно там и произошли чрезвычайные ситуации. На этих водоёмах утонули шесть человек. Причиной трагедий стала переоценка собственных сил и возможностей.

Спасатели отмечают, что отдых у водоёмов и рыболовство продолжаются, поэтому следует строго соблюдать меры безопасности. Выходя на воду на плавсредствах, нужно обязательно надевать спасательный жилет, не перегружать лодку и не находиться на реках и озёрах в тёмное время суток.

Татьяна Кравченко