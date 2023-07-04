Сезон высокой травы

В регионе продолжается массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Но для животноводов вопрос обеспечения пастбищными землями всё ещё остается актуальным. Летом, во время активного роста кормовых трав, животные традиционно нагуливают вес, а молоко у бурёнок, питающихся степным разнотравьем, становится гораздо вкуснее. Фермеры ВКО знают об этом и стараются, чтобы в сезон животные проводили больше времени на пастбище. Однако этому может помешать нехватка таких земель. Чтобы избежать дефицита, областное управление земельных отношений ведёт постоянную работу по возвращению неиспользуемых пастбищных угодий под их первоначальное предназначение.

Так, по данным специалистов ведомства, в 2023 году в государственную собственность возвращено 34,5 тыс. га неиспользуемых пастбищных земель. Такие участки, согласно законодательству РК, предоставляются безвозмездно на срок до пяти лет для отгонного животноводства, выпаса скота и заготовки сена.

– Схемы местоположения земельных участков с указанием их статусов («предоставлен» или «свободен») находятся в открытом доступе на сайте автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИСГЗК) и геопортале Восточно-Казахстанской области, – рассказали в управлении земельных отношений ВКО. – Пастбища, расположенные в пределах территории посёлков и сельских населённых пунктов и находящиеся в государственной собственности, предоставляются населению для содержания и выращивания маточного (дойного) поголовья сельскохозяйственных животных.

Казалось бы, земель в Восточном Казахстане достаточно, чтобы обеспечить все агроформирования пастбищными участками, но и на этой благодатной почве случаются конфликты. Один из таких, по информации управления, произошёл весной в селе Северное района Алтай. Жители не могли пасти скот с личного подворья, потому что сложившийся в течение долгого времени скотопрогон оказался занят одним из крестьянских хозяйств. В спор вмешались представители местной власти.

– При обследовании территории было установлено, что один из аграриев самовольно занял земельный участок, – пояснили в ведомстве. – Данный факт подтвердился и при проведении государственного контроля. На сегодняшний день этот участок, так необходимый сельчанам для прогона скота, освобождён, конфликт исчерпан.

Сегодня у государства есть масса способов, позволяющих выявить и принять меры по неиспользуемым землям. К ним относятся космический мониторинг, охватывающий все участки, увеличение налоговой ставки за неиспользуемые земли, меры административного наказания. Кроме того, есть реестр, куда включают тех, у кого принудительно изъяли земельные участки, и они не могут больше претендовать на их получение во временное пользование.

Возвращённые земли предоставляются, прежде всего, населению для выпаса скота личного подворья. В каждом сельском округе разработаны планы по управлению пастбищами в соответствии с расчётной потребностью, в них определены места выпаса скота населения, на которые не могут претендовать агроформирования.

Порядок предоставления земельных участков для выпаса скота населения и сенокошения осуществляется в рамках оказания государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)».

Дарья Штейн