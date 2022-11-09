Сельский час

Аким Уланского района провёл встречу с жителями Бозанбайского сельского округа.

Ренат Курманбаев посетил село Алгабас и провёл встречу с активом этого населённого пункта. Он рассказал о работе, проводимой в районе, ответил на все поступившие вопросы. В частности, о подвозе работников из села Алгабас до медико-социального учреждения села Бозанбай, об освещении улиц и отлове бродячих собак, а также о ветхости здания сельского клуба и другие.

– Конечно, решение многих проблем напрямую зависит от финансирования и не всегда в бюджете района достаточно средств для быстрого решения проблем, – отметил аким района. – Но, несомненно, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы рассмотреть все пожелания местного населения и выполнить задачи, поставленные руководством региона и страны.

Ерик Абитов

Уланский район