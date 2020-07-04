«Сделано в Казахстане»

История началась с обычной проверки, которую периодически проводят сотрудники Департамента КНБ по городу Алматы.

На стол начальника упала справка о некоем «К.Т.А.», который получал крупные партии химических реактивов из Москвы в объемах от 17 до 184 килограммов. Информация о подобных приобретениях, не связанных с промышленными целями, подталкивает оперативника к получению более подробных сведений.

Решено было провести изъятие образцов получаемой из Москвы продукции. Экспертиза установила, что реактивы содержат вещества, не входящие в список запрещенных препаратов в Казахстане.

Однако сотруднику КНБ было известно, что при наличии этих химических элементов в умелых руках можно заняться производством синтетического препарата «Мефедрона». И это были верные выводы. Ведь в первую очередь оружием

отечественной спецслужбы является анализ получаемых в ходе разработки сведений.

Слежка за «К.Т.А.» была продолжена. В очередной справке, подшитой к делу, черным по белому указано, что объект передавал реактивы по цепочке дальше некоему Виталию Андреевичу Огаю. Как выяснится при разработке, Виталий окажется основным «кукловодом» этого «наркотеатра», использовавшим свои близкие связи, что называется, «втемную».

В процессе дальнейших оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий выявлена глубоко законспирированная группировка, организовавшая на территории Алматы и Алматинской области кустарное производство и сбыт «Мефедрона». В ходе разработки и дальнейших следственных мероприятий установлено, что трое членов наркогруппировки даже и не подозревали, какой в конечном итоге имеют продукт на выходе.

Все «сливки» снимал Виталий, а своим подельникам рассказывал, что химическая продукция распространяется среди автомоек. В ходе следствия установлено, что «К.Т.А.» заказывал и поставлял химические реактивы, двое участников – «А.К.О.» и «О.В.В.» – охраняли лабораторию в ночное время суток, однако не имели доступа к самой лаборатории.

Мало-помалу Алматинским оперативникам удалось собрать доказательную базу о причастности Виталия Огая к производству «синтетики». С учетом этого в октябре 2018 года принято решение о его задержании, при котором изъято 2,3 килограмма «Мефедрона», 18 граммов MDMA, 7 граммов «Пировалерона» и порядка 500 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления психогаллюциногенных средств. Эти факты поспособствовали тому, что в октябре 2018 года Виталий отправился на 11 лет в места не столь отдаленные.

Похожий случай, но уже более крупный по своим масштабам, произошёл в 2018 году на юге Казахстана. В поле зрения сотрудников Департамента КНБ по Шымкенту попал Станислав Петрович Одайский, организовавший подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

В первую очередь оперативниками проверены банковские счета, денежный оборот которых составлял более 50 миллионов тенге. В качестве лиц, переводивших денежные средства Одайскому, выявлены два жителя Алматы, ранее попадавшие в поле зрения КНБ, как причастные к распространению синтетических наркотиков. Эти факты и усугубили положение ни о чем не подозревавшего наркоторговца.

К делу подключили специалистов технической разведки, которые выявили на переносном жестком диске объекта архивные материалы о способах распространения синтетических наркотиков методом «закладки». Началась активная разработка Одайского. Чекисты установили и 24 заказных исходящих бандероли, содержащие прайс-листы на реализуемые вещества, 17 отправлены в США, 4 – в Великобританию и по одной в Швецию, Швейцарию и Австралию.

Размах Станислава поразил оперативников, так как ранее занятые в этом деле люди распространяли наркотики максимум на областном уровне. Параллельно шла переписка с иностранными партнерами, занимавшимися выявлением связей наркоторговца из Шымкента. Результаты не заставили себя ждать. Уже 14 ноября 2018 года Федеральной полицией Швейцарии за причастность к наркобизнесу задержан подозреваемый, который в подпольной лаборатории занимался изготовлением психотропных веществ, после чего продавал их на территории Австрии и Швейцарии.

Сам же Одайский получал различные химические вещества из Китая, которые маркировались как БАДы, стероиды, лекарственные порошки для лечения астмы, бронхита и т. д. Далее в сговоре с другими пособниками на съемных квартирах из имеющихся химических реагентов делал различные смеси и сбывал в страны дальнего зарубежья.

Доказательная база сформировалась внушительная. Но сотрудники КНБ на этом не останавливались и продолжили разработку. И не зря. В ходе дальнейших негласных следственных действий была установлена подпольная лаборатория, в которой было налажено полное конвейерное производство наркотиков – от изготовления до почтового отправления в США, Австралию и Австрию.

8 мая 2019 года С. Одайский был задержан, изъято более 700 объектов вещественных доказательств, в числе которых ампулы, полиэтиленовые пакеты с порошкообразными веществами более 10 килограммов, более 200 литров жидких прекурсоров, электронные весы, лабораторные приборы и другое оборудование.

Одайский, осознавая всю серьезность нависшей над ним угрозы, всячески пытался помочь следствию. Он предоставил пароли и логины от изъятых компьютеров, данные поставщиков прекурсоров и психотропных веществ из КНР, сведения о заказчиках из России, Западной Европы и США, а также огромное количество адресов сайтов, занимающихся распространением наркотиков.

В ходе следствия также

стало известно, что Одайский отправлял наркотики в Великобританию, Швейцарию, Германию, Нидерланды, Францию, Польшу, Болгарию, Данию, Швецию и Кыргызстан. В период с 2015 года по май 2019 года Одайский по нескольким аккаунтам осуществил 427 транзакций в разных биткоин-обменниках на общую сумму более 2 миллионов долларов США.

В результате очень предприимчивый молодой человек был осужден к 7,5 года лишения свободы.

Примечательно, что за 2019 год Департаментом КНБ по городу Алматы пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 килограммов психотропных веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству психогаллюциногенных препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек.

Департаментом КНБ по Шымкенту за тот же период возбуждено 14 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотических средств и психотропных веществ, 10 килограммов прекурсоров. Ликвидированы одна подпольная лаборатория по производству «синтетики» и один канал по контрабанде психотропных веществ в страны СНГ, ЕС и США через Шымкент.

Пресс-служба КНБ РК