Сдал экзамен – получи паспорт

Демоэкзамен по стандартам WorldSkills сдали выпускники одного из колледжей региона. Будущие специалисты продемонстрировали потенциальным работодателям свои профессиональные умения и получили паспорта компетенций.

Напомним, демонстрационный экзамен – форма проведения промежуточной и/или итоговой аттестации, которая позволяет студенту показать умения и навыки, приобретённые во время обучения, на практике. Обычно он проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях организаций образования или на производственных площадках предприятий.

Для оценки работы студентов привлекаются социальные партнёры, участвовавшие в подготовке обучающихся, корректировке образовательных программ.

Забегая вперёд, отметим, что предприятия получают доступ к единой базе участников стандартов WorldSkills и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут выбрать лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки. Также есть возможность определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.

В прошлом году демонстрационные экзамены прошли в восьми государственных колледжах Восточно-Казахстанской области, где готовят кадры технического и технологического профилей на основе требований профессиональных стандартов WorldSkills. В этом году демоэкзамены дополнительно проводятся в пяти государственных колледжах по нескольким квалификациям.

Одним из таких образовательных учреждений является Усть-Каменогорский высший политехнический колледж. Здесь на днях прошёл демонстрационный экзамен по квалификациии «Электромонтажные работы». Он состоял из двух частей. На первом этапе студенты выполняли теоретическое задание – тестирование, а на втором применяли приобретённые знания на практике. Важным завершением мероприятия стало вручение паспорта компетенций (Skills Passport). Это приложение к диплому, или электронный паспорт профессионала. Работодатели могут увидеть, сколько баллов за какие именно профессиональные умения и навыки получил выпускник. В будущем это окажет положительное влияние на его трудоустройство.

– Демонстрационный экзамен основан на базе конкурса WorldSkills, и я считаю, что он немного сложный. В то же время это отличная возможность заявить о себе, – поделился студент третьего курса Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Жеңіс Дәуіт. – На экзамене проверяют и оценивают работу студента квалифицированные специалисты отрасли, к примеру, у меня это «Электрооборудование». Когда я сдам экзамен, получу сертификат, чтобы дальше работать электриком.

В завершение добавим, что до 2025 года планируется стопроцентный охват демонстрационными экзаменами всех государственных колледжей, которые занимаются подготовкой кадров технического и технологического профилей.

Александра Исаева

Фото пресс-службы Управления образования ВКО