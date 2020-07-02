Считай, что КВИты?

1 июля в регионе зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.

Коронавирус продолжает распространяться по области, несмотря на принимаемые меры. И, судя по всему, в некоторых городах и районах сейчас инфицируется даже больше людей, чем неделю назад, – «кривая» заболеваемости неумолимо поднимается вверх. Так, 30 июня было подтверждено 10 новых случаев заражения в Семее и 13 – в Усть-Каменогорске. За сутки количество инфицированных в этих городах увеличилось еще на 15 и 16 человек соответственно.

Кроме того, из числа заболевших 10 человек – это жители Аягозского района, три – Глубоковского района, четыре – Урджарского района, по два человека – из Катон-Карагайского и Бородулихинского районов.

«Лабораторные анализы были отобраны у 10 пациентов, контактировавших с ранее зарегистрированными носителями КВИ, у 31 заболевшего – при самообращении с признаками ОРВИ, у остальных 11 пациентов – при обследовании с профилактической целью. На текущий момент в Восточном Казахстане зарегистрировано 845 подтвержденных случаев. Выздоровели 233 человека», – говорится в сообщении акимата области.

Продолжает работу мобильная группа, организованная из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследований и медицинского осмотра контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция очагов инфекции.

Что необходимо предпринять, если возникли симптомы КВИ?

Признаки коронавирусной инфекции: повышение температуры, выраженная слабость, ломота в теле, жидкий стул, рези в глазах, губах, потеря обоняния и вкуса. При дальнейшем течении могут появляться кашель и расстройство дыхания.

При обнаружении у себя этих симптомов следует позвонить по номеру 1403, сообщить информацию о себе. Необходимо оставаться дома, предупредить руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции.

Дома – изолироваться от других членов семьи. Позвонить в поликлинику или отправить sms своему участковому врачу, сообщив о наличии симптомов. Если повышается температура, необходимо принять одно из средств – парацетамол, ибупрофен или нимесулид. Также необходим постельный режим и обильный прием жидкостей. Не следует принимать антибиотики – они не влияют на вирусную инфекцию и нужны только в случае присоединения бактериальной флоры.

Не стоит искать медицинские организации для проведения компьютерной томографии. Если вы лечитесь дома, значит у вас нетяжелая форма. Когда появятся одышка при нагрузке (или в покое), жгучие боли в грудной клетке – незамедлительно сообщите об этом своему врачу, и он направит на обследование либо вызовет «скорую помощь», и вас госпитализируют и сделают компьютерную томографию.

Бахыт Сарсембаева