Счастливое новоселье 

Вести из районов

В прошлом месяце в селе Караул Абайского района 21 семья получила жильё. В преддверии Дня независимости Республики Казахстан ещё 16 многодетных и малообеспеченных семей отметили новоселье. Счастливое новоселье 

Аким района Жаркынбек Байсабыров вручил новосёлам ключи от жилья, а почётный гражданин Абайского района Манатай Балтакайулы благословил их и пожелал счастливой 
жизни. 

Также в торжественной церемонии участвовали ветераны государственной службы Ерлан Имаханов, Аскар ЖарасбаевСериккайша Копжанова и Гульгайша Тайжанова. 

Напомним, всего в текущем году жильём в районе будут обеспечены 47 семей. 

Гульжан Естаева 

Абайский район 

 

Ответить