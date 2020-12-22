Счастливое новоселье 

В прошлом месяце в селе Караул Абайского района 21 семья получила жильё. В преддверии Дня независимости Республики Казахстан ещё 16 многодетных и малообеспеченных семей отметили новоселье.

Аким района Жаркынбек Байсабыров вручил новосёлам ключи от жилья, а почётный гражданин Абайского района Манатай Балтакайулы благословил их и пожелал счастливой

жизни.

Также в торжественной церемонии участвовали ветераны государственной службы Ерлан Имаханов, Аскар Жарасбаев, Сериккайша Копжанова и Гульгайша Тайжанова.

Напомним, всего в текущем году жильём в районе будут обеспечены 47 семей.

Гульжан Естаева

Абайский район