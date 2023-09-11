Счастье нельзя купить, но можно родить

За более чем полвека акушерка Валентина Карп сделала счастливыми сотни семей. И сегодня она продолжает помогать появляться на свет уже четвёртому поколению жителей села Выдриха Шемонаихинского района.

Валентина Карп трудится в сельской врачебной амбулатории уже 55 лет. Женщины доверяют медику самое ценное – свою жизнь и жизнь будущего ребёнка.

Коллеги отзываются о ней исключительно в почтительном тоне, подчеркивая высокий профессионализм, глубокие знания, мастерство и работоспособность.

Валентина Ивановна – настоящий профессионал, для которого акушерство стало призванием. Через её добрые и умелые руки пришёл на этот свет практически каждый из местных жителей.

– В Казахстан я приехала с родителями из Беларуси в раннем детстве. После окончания школы обучалась в Усть-Каменогорском медицинском училище по специальности «акушерство». Первые шаги в профессии сделала в 1968 году, устроившись в Убинскую участковую больницу. В село Выдриху по воле судьбы приехала уже со своей семьёй в 1975 году, да так и осталась – прикипела к здешним местам. С супругом вырастила дочь Марину, сегодня радуемся успехам внука Антона, – рассказывает собеседница.

Работать акушеркой, особенно в сельской местности, по её словам, непросто. Нужно быть профессионалом «широкого профиля» – и фельдшером, и медсестрой.

– Помимо хороших знаний и навыков медик, особенно сельский, должен обладать отзывчивостью, состраданием, добротой. Ведь всем известно, что ласковое слово иногда лучше всяких лекарств, – говорит Валентина Карп.

Каждый день она с особым теплом и заботой встречает всех пациенток, а если надо, по-матерински может и пожурить, и подбодрить, и житейский совет дать.

В сельском округе, который обслуживает местная амбулатория, проживают порядка 1700 человек, также медпомощь здесь получают жители села Межовка. Валентина Карп регулярно осуществляет туда выезды. Всей душой беспокоится, чтобы жительницы даже самого отдалённого населённого пункта могли получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

За годы работы ветерана труда не раз отмечали различными наградами. Но не они определяют в полной мере человека, влюблённого в своё дело. Только искренняя благодарность, которую получает Валентина Карп от земляков, приносит ей по-настоящему радость, вселяет уверенность и дарит надежды на лучшее.

– Знаете, в чём заключается моё профессиональное счастье? – задумывается на мгновение она. – Когда каждый день украшен улыбками довольных мам и благодарностью счастливых пап. Рождение здорового ребёнка – что может быть более важным в жизни каждой семьи? Это самый большой человеческий праздник. И так приятно осознавать себя на нём не просто гостьей, а его творцом.

Удивительно обаятельная женщина с доброй улыбкой, жизнерадостная и внимательная, профессионал высокого уровня – именно такой её знают односельчане.

Валентина Карп считает себя счастливым человеком, ведь у нее есть всё, чтобы получать от жизни радость и удовольствие: любимая работа и любящая семья, к которой хочется спешить после трудовой смены.

Бахыт Сарсембаева

Шемонаихинский район