Самым умным

В Восточном Казахстане с 5 по 10 августа будет проводиться приём заявлений на получение образовательного гранта на конкурсной основе за счёт средств областного бюджета на 2023-2024 учебный год (грант акима ВКО).

Напомним, что ежегодно от 200 до 400 выпускников школ региона могут претендовать на то, чтобы получить высшее образование совершенно бесплатно. Гранты выдаются на перспективные специальности или те, в сфере которых наблюдается дефицит профессиональных кадров. Так, к примеру, в этом году будет выделено 19 грантов для будущих IT-специалистов и 10 – по направлению «ветеринария».

Как рассказали в областном управлении образования, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта для получения высшего образования за счёт средств областного бюджета допускаются абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

– по специальности «педагогические науки» – не менее 75 баллов;

– по специальности «здравоохранение» – не менее 70 баллов;

– по другим специальностям не менее 50 баллов.

При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов.

– Льготы для поступления по образовательному гранту определяются по квотам, указанным в постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264, – отметили специалисты ведомства.

Перечень необходимых документов: заявление; подлинник документа об образовании (аттестат или диплом); сертификат с результатами тестирования; фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; медицинская справка формы № 075-У.

Для удобства абитуриентов из отдалённых регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приёмные комиссии, которые проконсультируют посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счёт средств областного бюджета принимаются с 5 по 10 августа текущего года через информационную систему https://vko-abiturient.kz/. Всего в этом году предусмотрена выдача 270 грантов.

К слову, буквально недавно министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что в этой сфере акценты всё больше смещаются в сторону региональных универ-

ситетов.

– С этого года выделяется отдельная квота для региональных университетов на подготовку технических специалистов и кадров для сельского хозяйства, – сказал он. – Мы запустили программу «Центр академического превосходства». Выбраны 15 региональных университетов, которые получат дополнительное финансирование для покупки оборудования, лабораторий, учебно-методических комплексов, привлечения сильных специалистов, в том числе из-за рубежа. Этим мы сможем дать второе дыхание региональным вузам.

Дарья Штейн