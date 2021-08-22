С юга – на восток

Восточный Казахстан стал родным домом для переселенцев из трудоизбыточных регионов.

Как известно, в некоторых областях страны наблюдается избыток рабочей силы, в других её попросту не хватает. Для того чтобы решить проблему региональной диспропорции на рынке труда, в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» реализуется механизм добровольного переселения.

Программа позволяет обеспечить трудодефицитные регионы рабочей силой путём добровольного переселения людей из трудоизбыточных областей страны. При этом для участников создаются все необходимые условия для жизни на новом месте.

Восточно-Казахстанская область относится к региону, в котором наблюдается дефицит трудовых ресурсов. В наш регион в прошлом году переехала 25-летняя Жаныл Айкын. Она одна из тех, кто с помощью программы смог изменить свою жизнь к лучшему.

Образование девушка получила в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» – «Серпін». Узнав о программе добровольного переселения, Жаныл со своим супругом подали заявку на участие в программе «Еңбек» и впоследствии были включены в региональную квоту приёма переселенцев и кандасов (оралманов).

– В прошлом году мы с мужем переехали из Саркандского района Алматинской области в село Тарханка Глубоковского района, – рассказывает девушка. – Здесь мне сразу предоставили работу по специальности в Винненской средней школе, а также помогли приобрести жильё за счёт государственной субсидии и собственных накоплений.

Сейчас Жаныл преподаёт информатику в школе села Винное и очень рада изменениям в своей жизни.

– Эта семья зарекомендовала себя с положительной стороны, супруги активно принимают участие в жизни сельского округа и района, – отмечает и. о. директора Центра занятости населения Глубоковского района Маржан Касымова. – Недавно по госпрограмме в наш район переселилась ещё одна семья, две – подали заявки.

Важное требование к переселенцам – наличие образования, специальности. Низкоквалифицированные кадры и государственные служащие не могут участвовать в программе добровольного переселения. К слову, весь механизм программы автоматизирован, все вакансии имеются в электронной базе.

В Центре занятости пояснили, что добровольное переселение участников программы осуществляется по следующим направлениям: межрегиональное переселение – из трудоизбыточных областей в трудодефицитные области (регионы выбытия – Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент); внутриобластное переселение – из сёл с низким экономическим потенциалом развития в города областного (районного) значения.

Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица и члены их семей, включённые в региональную квоту приёма переселенцев и оралманов. Центры занятости населения оказывают содействие в организации переселения лицам, ищущим работу, безработным, самостоятельно занятым, а также наёмным работникам, в том числе выпускникам из числа сельской молодёжи, обучившимся в регионах приёма.

– Переселенцам и кандасам предоставляются субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг. А также в целях социальной поддержки переселенцев программой наряду с предоставлением субсидии на переезд (по 70 МРП) вводится дифференцирование (в зависимости от количества членов семьи) субсидии по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг в течение одного года. При переселении в сельскую местность – 15 МРП на одного человека, 18 МРП – для семей из 2–4 человек, 21 МРП – для семей от пяти и более человек, – добавили в Центре занятости.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой