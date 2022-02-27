Еңбек

За опытом – на работу

27.02.2022
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В Глубоковском районе в прошлом году по программе «Молодёжная практика» прошли стажировку 20 молодых специалистов. В этом году получить практический опыт планируют 36 выпускников вузов и колледжей.  

Овладеть профессиональными навыками, приобрести опыт работы по специальности, а в дальнейшем – успешно трудоустроиться. Такие возможности выпускникам средних и высших учебных заведений предоставляет программа «Молодёжная практика», которая является одним из важных направлений в реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».  

По словам руководителя центра занятости населения Глубоковского района Маржан Касымовой, молодым специалистам, которые только окончили вузы и колледжи, чаще всего не удаётся сразу трудоустроиться.  

– Работодатели зачастую ищут уже полноценного сотрудника, с определённым багажом опыта, знаний и умений, – отмечает она. – Никто не хочет брать без опыта работы. А здесь получается, работодатель может взять к себе молодого специалиста с испытательным сроком на полгода и наблюдать за его профессиональными навыками. Также для работодателя очень удобно, что государство за эти полгода обеспечивает заработной платой практиканта от центра занятости.  

Для участия в программе «Молодёжная практика» выпускнику необходимо по месту жительства обратиться в центр занятости. Молодые люди должны быть не старше 29 лет, окончившими вуз в течение трёх последних лет. Им нужно зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного и подать пакет необходимых документов. При этом они не должны иметь профессионального стажа по своей специальности.  

Молодёжная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности, при этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, и действующие более одного года.  

Данил Диденко – наглядный пример того, что работодатели не желают иметь дела с соискателем без опыта работы. После окончания Глубоковского аграрного колледжа житель посёлка Белоусовка какое-то время не мог найти работу. Ситуация изменилась, когда Данил узнал о программе «Молодёжная практика».  

– В прошлом году я столкнулся с распространённой ситуацией, – рассказывает он. – Где набраться опыта, если без него никто не хочет принимать тебя на работу?! Совершенно случайно узнал о программе центра занятости. Пришёл в отделение, обратился к специалистам. Мне предложили вакансию мастера сельхозпроизводства в том же колледже, в котором я учился. В течение полугода проходил практику, после чего меня взяли в колледж на постоянную работу. Очень рад, что государство заботится о выпускниках. Эта программа – настоящая находка для молодых.  

Маржан Касымова отмечает, что учреждения и частные компании охотно откликаются на эту программу. Ведь, по сути, организация получает бесплатного сотрудника на целых полгода, дипломированный специалист набирается опыта, а субсидируется стажировка из местного бюджета.  

В Глубоковском районном центре занятости населения постоянно работают над расширением списка работодателей, чтобы в будущем охватить как можно больше выпускников.  

Так, в рамках национального проекта участники «Молодёжной практики» теперь могут работать 12 месяцев и получать заработную плату в размере не менее 30 МРП. Её выплата осуществляется центром занятости ежемесячно.

Бахыт Сарсембаева  

Фото из личного архива Д. Диденко  

Глубоковский район  

27.02.2022
575

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