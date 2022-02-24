Чистой воды бизнес

Выпускники программы «Бастау бизнес» активно занимают предпринимательскую нишу. Всё больше восточноказахстанцев открывают собственное дело, получив безвозвратные гранты.

Благодаря государственной поддержке воплотить в жизнь свою бизнес-идею удалось 28-летнему жителю посёлка Глубокое Махраму Валиеву.

В небольшом помещении на арендованных квадратных метрах начинающий предприниматель открыл уникальный для Глубоковского района бизнес – независимую лабораторию Aqua Centre. Он оказывает услуги по проведению анализа качества питьевой воды.

– Вода является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому всегда есть потребители, заинтересованные в получении качественной чистой воды для бытовых нужд. Уверен, что никакой кризис, экономическая и социальная нестабильность, политическая обстановка не смогут повлиять на желание людей пить чистую воду, – делится молодой человек.

Махрам Валиев, провизор по образованию, после окончания медицинского колледжа, а потом и вуза какое-то время работал дистрибьютером лекарственных препаратов и медтехники. Потом решил кардинально поменять род деятельности.

Чтобы открыть собственное дело, он обратился в районный филиал Палаты предпринимателей. Там ему предложили пройти обучение по программе «Бастау бизнес». Как известно, этот проект входит в государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Махрам в рамках проекта освоил многое. Научился составлять бизнес-план, делать качественную рекламу и даже обучился навыкам правильного взаимодействия с людьми.

– Ввиду пандемии и ограничений обучение проходило в формате онлайн. Бизнес-тренер был на постоянной связи, мы своевременно получали ответы на свои вопросы, – рассказывает предприниматель.

Получив сертификат по проекту, и с готовым бизнес-планом выпускник школы «Бастау бизнес» принял участие в конкурсе в рамках программы «Еңбек», по итогам которого выиграл безвозмездный грант на сумму более 583 тысяч тенге. Средства стали хорошим подспорьем для старта.

– Добавив к полученным деньгам свои накопления, я смог приобрести необходимое лабораторное оборудование: цифровой микроскоп, рH-метр, ионометр, химические реагенты, лабораторную мебель, посуду и многое другое. Часть средств ушла на аренду помещения, – продолжает Махрам Валиев.

Новый вид услуг – экспресс-тест водопроводной и артезианской воды – поначалу казался необычным для жителей Глубокого, спрос был небольшой. Сегодня, по его словам, число клиентов новой лаборатории увеличивается благодаря рекламе в социальных сетях.

Специалисты Глубоковского центра занятости населения отмечают, что интерес сельчан к бизнесу растёт, вместе с тем увеличивается финансирование.

В прошлом году по программе «Бастау бизнес» обучились 62 человека. Из них 45 – защитили свои бизнес-проекты и открыли собственный бизнес с помощью микрокредитов и грантов на общую сумму 26 млн 253 тысячи тенге.

Основная доля государственной поддержки оказана субъектам малого бизнеса в сфере сельского хозяйства и сферы услуг.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива М. Валиева

Глубоковский район