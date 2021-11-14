Весомая поддержка

В Усть-Каменогорске продолжается реализация Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В рамках программы можно получить безвозмездный грант на открытие своего дела. В этом году этим инструментом уже воспользовались 15 человек из числа молодёжи, проекты ещё 13 претендентов также получили одобрение.

Напомним, претендентам на получение государственных грантов необходимо выполнить условия: иметь сертификат о завершении курса по проекту «Бастау Бизнес» либо по первому направлению программы «Енбек», статус безработного либо наличие ИП до одного года, либо быть плательщиком единого совокупного платежа, а также быть не старше 29 лет. Грант выдаётся в размере 200 месячных расчётных показателей (МРП), в 2021 году сумма гранта составила 583,4 тысячи тенге. Она выдается единожды. Средства гранта можно использовать только для реализации бизнес-идеи. К примеру, купить инвентарь, технологическое оборудование, приобрести скот.

В Усть-Каменогорске в этом году возможностями государственной программы «Еңбек» уже воспользовались 15 человек. Одобрены проекты ещё 13 молодых претендентов на получение государственного гранта.

– Если у вас есть какие-либо идеи, либо вы уже занимаетесь реализацией бизнеса и вам требуется финансовая поддержка, нужно обратиться с заявкой в центр занятости населения, – сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска Альмира Мусинова. – Мы готовы рассмотреть все бизнес-проекты и оказать содействие.

Отметим, что для участия в госпрограмме необходимо предоставить удостоверение личности, готовый бизнес-план и сертификат о завершении обучения.

Помимо этого, в рамках реализации ещё одного направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» с начала этого года курсовую переподготовку прошли 210 человек. Радует, что все участники программы, прошедшие курсы, трудоустроены.

Добавим, подать заявку на участие в программе или получить ответы на интересующие вопросы можно в Центре занятости населения акимата города Усть-Каменогорска по адресу: проспект Шакарима, 149/10, кабинет 5 или обратившись по телефону 29-33-69.

Александра Исаева

Фото из архива редакции