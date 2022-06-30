От мечты – к реальности

Быть ветеринарным врачом, спасая жизни и здоровье животным было мечтой юности жительницы Усть-Каменогорска Адии Хусаиновой. И эта мечта сбылась.

Более того, став высококлассным специалистом, Адия Хусаинова открыла собственный клинико-диагностический центр, где оказывают ветеринарную помощь не только домашним любимцам, но и бездомным животным. Помог реализовать задуманное грант, полученный по государственной программе «Еңбек».

12 лет назад Адия Хусаинова получила диплом о завершении Университета им. Шакарима по специальности «Ветеринарная санитария». И сразу устроилась на работу в областной ветеринарной лаборатории. Работа интересная, но не хватало живого общения с животными. И потому в 2011 году молодой врач перешла работать в частную ветеринарную клинику в областном центре. При этом уже через год она получила диплом о завершении второго высшего образования по специальности «Юриспруденция».

И всё же ветеринария – это её призвание. Уже более 11 лет Адия Хусаинова всю себя отдаёт лечению домашних животных. В её руках даже самые грозные псы становятся ласковыми щенками. Потому что ветеринар считает, что в её деле главное – индивидуальный подход к каждому четвероногому пациенту. Даже если у него и не лапы, например, а крылья.

– Однако полученных в университете знаний для опытного врача недостаточно. Наука, в том числе и ветеринария, не стоит на месте. Врач должен, я бы сказала, обязан учиться всю свою жизнь. Именно поэтому я выбрала путь слушателя различных мастер-классов, семинаров, конференций и вебинаров, которые регулярно проводят опытные ветеринары и учёные не только в Казахстане, но и за рубежом, – рассказывает Адия Хусаинова.

Первая её командировка за границу состоялась в 2012 году в один из украинских ветеринарных госпиталей к известному ветеринарному доктору Пульняшенко. Здесь усть-каменогорский ветеринарный врач постигала секреты и тонкости ультразвуковой диагностики животных. А потом были практически ежегодные поездки в Алматы, куда по приглашению руководителя ветеринарного диагностического центра Жанетты Кумекбаевой приезжали ведущие российские специалисты в области ветеринарии.

– Желание быть хорошим специалистом, помогать домашним питомцам, вносить свой вклад в социальную жизнь города, наверное, именно эти факторы и зародили новую мечту – открыть свою ветеринарную клинику, – поделилась наша героиня.

Так родился бизнес-проект по открытию службы мобильной ветеринарной помощи животным на дому, который в 2020 году был поддержан государственным грантом по программе «Еңбек». На средства государственного гранта приобретено всё необходимое ветеринарное оборудование: офтальмоскоп, микроскоп, ларингоскоп, хирургические инструменты, мешки амбу, эндотрахеальные трубки и многое другое.

Так начался собственный путь индивидуального предпринимателя Адии Хусаиновой. Было совсем непросто, ведь начало её карьеры пришлось на пандемию, локдауны и карантин. Но животным необходима врачебная помощь, а потому ветеринар должен быть готов её оказать в любое время дня и ночи. Со временем клиентура ветврача «скорой ветеринарной помощи» росла, и пришла мысль открыть собственный ветеринарный клинико-диагностический центр «Вет Лаб» в Усть-Каменогорске. И эта мечта тоже сбылась. Сегодня в штате клиники трудятся уже шесть специалистов.

Однако руководитель ветеринарного центра не собирается почивать на лаврах. Наоборот, всё только начинается. А значит, нужны новые знания по современным методикам диагностики и лечения животных, получить которые Адия намерена в ведущих центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Она специализируется на кардиологии, офтальмологии и ультразвуковой диагностике.

Ветеринарный врач Адия Хусаинова ещё и активный волонтёр, работающий в партнёрстве с зоозащитными организациями Усть-Каменогорска. Она и её команда лечат бездомных животных, помогают найти им новый дом и хозяев, которые бы о них заботились.

Софья Соболевская