От опытных – новичкам

В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» Восточно-Казахстанская область определена одним из регионов расселения переселенцев. Так, за пять лет на постоянное место жительства в ВКО прибыли почти шесть тысяч человек.

Реализация программы «Еңбек», в комплексе с другими государственными программами развития, положительно отразилась на рынке труда и занятости. Удалось снизить уровень безработицы, закрыть дефицит необходимых специалистов.

По данным Управления координации занятости и социальных программ, с 2017 по 2021 год в регион по квоте прибыли 5 970 человек. Участникам добровольного переселения выплачены субсидии на общую сумму 1,4 млрд тенге.

С этого года активные меры содействия занятости населения будут реализованы в рамках нового Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», а также в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

В текущем году из всех источников финансирования на реализацию мероприятий по содействию занятости населения предусмотрено 6,7 млрд тенге. Чтобы охватить программой не только молодёжь, но и людей старшего поколения, разработан новый проект «Серебряный возраст».

Он предполагает создание субсидируемых рабочих мест для людей предпенсионного возраста. Субсидия на одного участника составит 91 890 тенге, или 50 процентов от заработной платы. В текущем году этой программой предполагается охватить 530 человек. Бюджетная заявка на 584 млн тенге уже подготовлена.

После завершения срока субсидирования, этот период составляет 12 месяцев, работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Также в текущем году будет продолжена реализация проекта «Контракт поколений», который предусматривает создание специального рабочего места для передачи молодёжи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста.

В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, размер государственных грантов на новые бизнес-идеи увеличен с 200 МРП до 400 МРП (1 225 200 тенге). Воспользоваться этой возможностью могут малообеспеченные или многодетные семьи, переселенцы, лица, воспитывающие ребёнка-инвалида, инвалиды, молодёжь. На эти цели из республиканского бюджета выделено 728 млн тенге, что позволит выдать 594 гранта.

Дарья Антон

Фото из открытых источников