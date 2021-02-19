Рыбу спасает… соломинка

На водоёмах Курчумского района проведены сезонные аэрационные работы. Они призваны восполнить недостаток кислорода в воде, исключить замор рыбных ресурсов.

По информации отдела Курчумской инспекции ГУ «Восточно-Казахстанская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», к аэрационным работам были привлечены основные природопользователи района – ТОО «Торе-Тогам» и ТОО «Дигам». Их силами на Чёрном Иртыше, в заливе Торангы и озере Кенжебай вода, укрытая ледовым панцирем, получила кислородную подпитку.

Мероприятия осуществлены с помощью техники – тракторов с бурильными механизмами и автомашин для подвозки стеблей камыша. Такие «соломинки» служат проводниками кислорода в воду и вставляются в пробуренные лунки. Заготавливается камыш на берегах водоёмов, где проводится аэрация. К этим работам привлечено 30 человек.

В целом пробурено 825 лунок. Аналогичная работа проведена владельцем малого озера Кемерколь. По словам рыбных инспекторов, зимовка для рыб проходит благополучно, замор им не грозит.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район