Рush так и будет!

Мобильное приложение eGovmobile напоминает казахстанцам о важных датах и событиях в их жизни.

На информационном ресурсе Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области сообщается, что теперь мобильное приложение eGov mobile рассылает казахстанцам персональные push-уведомления в разных жизненных ситуациях.

– Новые обновления напоминают гражданам о предстоящих важных датах. Например, о выходе на пенсию, о поступлении или окончании вуза, зачислении ребёнка в школу, одобрении заявок портала Е-лицензирование и других событиях, – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что отправленные push-уведомления будут доступны для просмотра в мобильном приложении, в разделе «Уведомления». В случае если оно не установлено, а в личном кабинете портала

eGov.kz указан номер сотового телефона, пользователю направят SMS с информацией о поступлении нового уведомления от 1414 со ссылкой на скачивание приложения.

«Данные обновления реализованы в рамках концепции Главы государства Invisible Government. То есть государство будет предлагать казахстанцам нужные им госуслуги и сопровождать их на всех этапах жизненного цикла», – говорится в сообщении.

Артём Захаров