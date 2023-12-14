Получить землю стало проще

На заседании комиссии по вопросам цифровизации Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов потребовал устранить недочёты в оцифровке земельных ресурсов.

Как отметил Алихан Смаилов, оцифровка направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объёма некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам. Глава правительства рекомендовал усилить работу в этом направлении, чтобы разрешения на получение земельных участков люди получали без пробуксовки.

В Восточном Казахстане такая работа ведётся давно, и уже получены определённые результаты. Так, жители региона могут, не выходя из дома, выбрать земельный участок и подать заявку на приобретение прав на него. Сделать это позволяет геопортал, на котором отражены все участки с детальной планировкой.

Как пояснили в Управлении земельных отношений ВКО, Региональная геоинформационная система прошла все испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. В ней размещены слои карт, отражающие земельные участки, инженерные сети и коммуникации, генеральные планы и проекты детальной планировки районов перспективной застройки, водоохранные, санитарно-защитные зоны. Кроме того, обозначены красные линии застройки, функциональные зоны, контуры зданий и сооружений, дороги, объекты гидрографии и основные элементы для удобной навигации по интерактивной карте. Также разработана возможность подключения популярных картографических сервисов для ориентирования (Google, Yandex).

В проект «Единый государственный кадастр недвижимости» вошли города Усть-Каменогорск, Алтай, Серебрянск, Зайсан, Шемонаиха и Риддер.

– В марте этого года геопортал ввели в промышленную эксплуатацию. Предоставление государственных услуг на нём запустили в октябре. За прошедший период принято 269 заявлений, два из них одобрены, 173 заявки получили отказ, остальные находятся на рассмотрении, – сообщила руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис. – Поясню, что чаще всего в выдаче земельных участков отказывают из-за несоответствия генплану, предоставления неполного пакета документов или отсутствия заявителя в очереди на получение земли под ИЖС. Однако новый процесс выдачи земель в городах областного и районного значения полностью исключил земельную комиссию, и у заявителя появилась возможность отследить весь путь своей заявки до получения результата.

Отметим, этот положительный опыт не единственный в Восточном Казахстане. В регионе активно автоматизируют работу государственного аппарата. Цифровая трансформация оказывает значительное воздействие на государственное управление, изменяя способы взаимодействия государства с гражданами, а также между госорганами, считают местные власти.

Совместно с областными управлениями ведётся работа по автоматизации бизнес-процессов по 12 направлениям. Это позволит оптимизировать и сократить временные затраты на выполнение административных задач, а также повысит эффективность работы госслужащих.

Так, проекты по цифровизации успешно внедряются в Управлении координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области. В частности, государственные услуги по присвоению статуса «кандас» и включению в региональную квоту доступны для получения в электронном формате по «принципу одного окна» посредством мобильного приложения «Құтты мекен». Через него можно подать заявление, не посещая государственные органы, отметили в Управлении координации занятости и социальных программ ВКО.

Важно и то, что сотрудники управления на постоянной основе проводят информационно-разъяснительные мероприятия по повышению качества оказания услуг, направленные на обеспечение прозрачности процесса.

Меруерт Бахтиярова