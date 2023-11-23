Мгновенные платежи

В Казахстане начал «ходить» цифровой тенге.

Национальный банк Казахстана объявил о запуске цифрового тенге в розничный оборот. По информации председателя Национальной платёжной корпорации Бинура Жаленова, цифровой тенге станет третьей формой национальной валюты Казахстана в дополнение к наличным и безналичным.

Важно отметить, что все эти три формы равноценны и казахстанцы могут сами выбирать, какую из них использовать.

Цифровой тенге предоставит возможность безналичного расчёта в ситуациях, когда нет подключения к сети Интернет. В одной офлайн-цепочке возможно использовать до 15 транзакций.

В оборот его будут вводить поэтапно. В этом году цифровой тенге запустили в розничный оборот. Чтобы им воспользоваться на первом этапе, казахстанцам нужно открыть специальную банковскую карту.

В следующем году планируется масштабирование проекта вместе с банками-партнёрами с фокусом на офлайн-платежи и инновационные сервисы. И, наконец, в 2025 году ожидается подключение всех участников рынка и использование цифровых тенге в трансграничных расчётах.

Мара Лившиц