Стали мобильными

В Восточном Казахстане мобильным Интернетом обеспечено около 95 процентов населения.

С начала года в Восточно-Казахстанской области к мобильному широкополосному Интернету подключили 20 населённых пунктов, в том числе даже самые отдалённые. Так, теперь в сёлах Асусай Тарбагатайского и Аксу Катон-Карагайского районов тоже есть мобильный Интернет.

– На сегодняшний день около 95 процентов населения области обеспечено доступом к мобильному Интернету, оставшиеся пять процентов подключат поэтапно до 2027 года, – сообщил заместитель руководителя Управления цифровизации и архивов ВКО Ильяс Абдрахманов.

В регионе продолжается работа по возведению антенно-мачтовых сооружений для обеспечения мобильным Интернетом.

– Сейчас на стадии завершения АМС в селе Зимовье Глубоковского района. До конца этого года ожидается установка необходимого оборудования от оператора связи, – отметил Ильяс Абдрахманов. – Также за счёт областного бюджета начато строительство ещё четырёх антенно-мачтовых сооружений в Зайсанском, Шемонаихинском, Уланском районах.

Кроме того, в рамках национального проекта «Доступный Интернет» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с операторами связи планирует построить разветвлённую систему волоконно-оптических линий, что положительно отразится на развитии сёл.

– В 2024-2025 годах местные исполнительные органы и операторы связи проведут работы по строительству антенно-мачтовых сооружений с подведением инфраструктуры и установкой базовых станций вдоль республиканских и основных областных автодорог, – проинформировал Ильяс Абдрахманов.

Наргиз Еркинбекова