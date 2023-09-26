Рулевой детских маршрутов

Базарбек Кусметов – человек особенный, как и его пассажиры. На протяжении 14 лет он встаёт ни свет ни заря, чтобы вовремя подвезти на жёлтом автобусе детвору села Улкен Нарын в школу к первому уроку.

В поездку на школьном автобусе ежедневно отправляются 362 ученика средней школы им. К. Дамитова. За их безопасность и своевременное прибытие отвечает, в первую очередь, водитель.

Базарбек Кусметов с теплотой и заботой относится к детям, которых с комфортом привозит в школу уже много лет, а односельчане доверяют ему своих чад.

По словам директора учебного заведения Гульназ Кабдыкаримовой, бесплатный подвоз обучающихся и воспитанников к учебному заведению и на дом осуществляется ежедневно и в любую погоду.

– Школьный автобус курсирует по микрорайонам Буран, Кирзавод, Алтай. Бывает, и в выходные дни иногда нужно свозить детей в город или другой район на спортивные соревнования, в турпоходы. Базарбек Байконович – профессионал, каких ещё поискать! Сегодня хороший водитель – на вес золота. Коллектив нашей школы и дети любят его за доброту, позитивный характер и трудолюбие, – говорит Гульназ Кабдыкаримова.

И действительно, при знакомстве с ним чувствуется энергетика человека с добрым сердцем, который одновременно излучает уверенное спокойствие.

Наш герой признаётся, что работа водителя школьного автобуса ему нравится, а общение с детьми приносит только положительные эмоции.

Профессиональным водителем он решил стать после окончания школы, с тех пор всегда за рулём.

– Моя главная забота – обеспечение безопасности маленьких пассажиров. Я, как водитель, должен чувствовать потенциальные риски и своевременно принимать меры, чтобы их избежать. Дети тоже знают и соблюдают правила поведения в общественном транспорте, а если вдруг подзабыли – приходится напоминать, – с улыбкой говорит собеседник.

Иногда на правах старшего он может посоветовать мальчикам уступить место девочкам или ребятам помладше, показывая пример мужского поведения, и ребята – шумные и говорливые – прислушиваются к нему, соблюдают в автобусе дисциплину и правила безопасности.

Требования к водителю школьного автобуса очень высоки. Он должен иметь все категории водительских прав, не менее десяти лет стажа работы. При этом его заработная плата невысока, поэтому работают в этой сфере только энтузиасты, как Базарбек Кусметов, любящие свою профессию.

Директор школы отмечает его важные качества, такие как ответственность, бдительность, спокойствие, умение принимать правильные решения и ладить с людьми.

Отзывы родителей школьников о водителе автобуса тоже носят исключительно положительный характер.

– Мы живём далеко от школы, сын каждый день добирается на школьном автобусе. Особенно подвоз незаменим в плохую погоду, когда слякоть и бездорожье. Базарбека Кусметова знаю давно – он настоящий профессионал, поэтому не беспокоюсь о безопасности ребёнка. Также благодаря подвозу сын никогда не опаздывает на занятия и вовремя возвращается домой! – поделилась жительница села Улкен Нарын Гульмира Абдыргалиева.

Школяры говорят, что водитель автобуса знает всех детей по имени и фамилии и помнит остановки каждого ученика. Если опаздываешь – всегда подождёт и с улыбкой встретит, мальчикам по-взрослому пожмёт руку.

К школьному автобусу он относится как к личному автомобилю – в салоне всегда чисто, уютно. В случае поломки может полночи провести в гараже, чтобы дети вовремя приехали в школу.

– Считаю себя счастливым человеком, – признаётся наш герой. – Своей работой приношу пользу людям, люблю её. Односельчане доверяют мне самое ценное – своих детей. И это дорогого стоит.

Бахыт Сарсембаева

Катон-Карагайский район