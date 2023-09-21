Кадры прочной закалки

На современной технике вместо тяжёлого руля имеется удобный и лёгкий штурвал, механизмы и гидравлика приводятся в движение не массивными рычагами, которые требуют большой физической силы, а при помощи джойстиков. Это означает, что оператор должен быть с техникой на «ты», не отставать от прогресса, быть на одной волне.

Амантай Садыков работает механизатором в ТОО «ОХМК», сейчас занят на уборке кукурузы на силос. Едва выдался ясный погожий день после затянувшихся дождей,

члены бригады сразу стараются максимально использовать образовавшееся «окно», чтобы наверстать упущенное, да и ещё обеспечить определённый задел. Период уборочной кампании всегда скоротечен, потому необходимо умело маневрировать имеющимися кадрами, техникой, другими благоприятными условиями и факторами.

У кромки поля

Мы встретили героя нашей статьи на кукурузном поле, которое расположено в непосредственной близости к комплексу молочно-товарных ферм. Казалось бы, ещё совсем недавно здесь проводилась посевная кампания, и персонал загружал семенной материал в современные сеялки, а колёсные тракторы тянули их за собой, бережно укладывая зерно по идеально прочерченным бороздкам.

Позади горячее, знойное лето, пора снимать урожай, закладывать зелёную массу в бетонные траншеи, где она превратится в питательный корм для животных. И здесь особенно отчётливо осознаёшь, насколько важным и ценным является фактор времени, когда надо всё успеть в оптимальные сроки и с должным качеством. А для этого необходимы отличные кадры и мощная техника, способная легко справляться с большим объёмом работы по заготовке кормов на предстоящую зимовку.

– На этом силосоуборочном комбайне я работаю уже около восьми лет, – говорит Амантай Садыков. – Машина очень мощная, оснащена электроникой, в ней имеется всё, что нужно для комфортного, безопасного труда механизатора.

Первые шаги

По его словам, современный комбайн не идёт ни в какое сравнение с той техникой, на которой приходилось начинать когда-то свою карьеру. Амантай на самом деле профи, поскольку все предыдущие годы посвятил одному делу, выбранному раз и навсегда. В свои 58 лет он относится к той когорте механизаторов, которые шаг за шагом, из года в год осваивали премудрости этого дела.

– Родился я в селе Парамоновка тогда ещё Большенарымского района, – говорит наш собеседник. – После 8-го класса пошёл учиться в СПТУ в районном центре. Потом служил в армии, после чего устроился на работу в колхоз имени Жданова с центральной усадьбой в селе Солоновка. Руководили крепким хозяйством известные тогда личности – председатели Капышев, затем Шмидт. Хорошо запомнил я своего замечательного наставника по фамилии Затеев, научившего меня многому.

Видимо, эта закалка, полученная в совсем молодые годы, является прочной основой как в жизни, так и в работе. Говорят, что всегда лучше заниматься чем-то одним и постараться обязательно достигнуть в этом деле совершенства. Данные слова сказаны именно об Амантае Садыкове.

Лучшая школа

Настало время, когда пришлось из села переехать в город, но и в этом случае он остался верен своему делу. В хозяйстве ТОО «ОХМК» наш герой трудится около 15 лет, по мнению руководства, является одним из самых опытных, уважаемых членов дружного коллектива.

Одно дело адаптироваться к иным условиям жизни и работы, совсем другое – осваивать технику несравненно более высокого класса и производительности. Считается, что это больше по силам молодёжи, с детства привыкшей ко всем новинкам современных цифровых технологий и машин. А здесь выясняется, что новое и прогрессивное вполне по плечу и старшему поколению. Оно находится даже в более выигрышном положении, потому как является носителем традиций старой школы. Руками и душой чувствуют состояние и работу техники, полагаясь не только на показания датчиков, умных приборов, как это делает в большинстве своём молодёжь. Бывалые кадры разбираются во всём.

Как без хобби?

Преданность Амантая Садыкова относится не только к основной работе, но и к давнему хобби, к чему душа прикипела с детства.

– Обычно у меня всегда с собой профессиональная фотокамера, – говорит собеседник. – На уборке только не следую этой привычке, потому что здесь ни на что нельзя отвлекаться, время горячее, работа кипит. Начинал с простой камеры «Смена», сам проявлял фотоплёнку, печатал снимки при красном свете, наводил глянец, делал эксперименты с разными фотохимикатами. Теперь цифровая камера открывает новые возможности.

Ещё он серьёзно увлекается видеосъёмками. За многие годы в личном архиве накопилось столько материалов на фото и видео, что они стали бесценным богатством семьи. Одними из главных объектов съёмок становятся коллеги, родной коллектив, все события, праздники, встречи. Это действительно то, что остаётся как в памяти, так и в истории, благодаря творческому подходу Амантая Садыкова и его взгляду на жизнь.

Всё по-семейному

Амантай на предприятии работает вместе со своей супругой, потому рабочий коллектив для них является второй семьёй, то есть её продолжением. Любовь Садыкова трудится оператором машинного доения на молочно-товарной ферме, оборудованной тоже по последнему слову техники. С полным правом можно сказать, что семейная чета является ярко выраженным представителем кадровой волны новейшей формации. Там, где уже в реальности достигнута культура производства по примеру ведущих компаний, работающих во всём мире.

Наш герой рассказывает, что в их семейной династии практически все имеют отношение к сельскому труду, а вот дети пошли своей дорогой. Сыновья Архат и Ермек выбрали другие профессии и работают в городе, а их родители радуются подрастающим внукам и внучкам.

Если вернуться на поле, то после короткого привала на обед механизатор вновь спешит за штурвал комбайна. Дорог каждый погожий час и рабочая минута, поскольку загрузки зелёной массы ожидают сразу пять грузовиков. У водителей тоже хорошие стимулы поторопиться, потому как оплата их труда находится в самой прямой зависимости от того, сколько тонн сырья они доставят на место закладки силоса. Все работают на конечный результат, а ещё подстёгивают аномальные погодные условия нынешнего года, как никогда испытывающие коллектив на прочность, умение сообща преодолевать все трудности, выпадающие на долю тружеников аграрного сектора Восточного Казахстана. В связи с мероприятиями по чествованию человека труда в ВКО пожелаем им ясного неба и дальнейших успехов!

Таир Сапаргалиев