Построить карьеру под стук колёс

С раннего детства Валерий Козлов не уставал любоваться трамваями. Для него они были почти живыми существами: их таинственное дребезжание и движение по рельсам посреди проезжей части – всё привлекало внимание мальчика. И, конечно, главным человеком здесь был тот, кто умело и ловко управлял этим чудо-транспортом – водитель. Разве мог маленький Валера предположить, что, став взрослым, сам сядет за «руль» трамвая и станет водить общественный транспорт?

Валерий Козлов учился в колледже транспорта и безопасности в Усть-Каменогорске, когда пришла мысль подзаработать во время каникул. Он пришёл в трамвайный парк устраиваться кондуктором. Думал, поработает пару месяцев и вернётся к учёбе. Но неожиданно ему понравилось, и парень остался в парке даже когда начались занятия в колледже.

– Учиться и работать было очень непросто. Я в последние пять лет жил в режиме нон-стоп: с утра и до половины третьего я на парах, потом на такси мчусь в парк, через несколько минут подходит трамвай. И я уже на смене. Но мне всё это очень нравилось, – рассказывает Валерий Козлов.

И когда через год после того, как он пришёл в парк, объявили набор в группу по обучению на водителя трамвая, Валерий ни минуты не сомневался и тут же записался. Это было в июне, когда снова предстояли летние каникулы, и учёбе ничего не могло помешать.

– На курсах мы изучали устройство трамвая, основы пожарной безопасности, правила дорожного движения и многое другое. Кроме того, регулярно посещали автошколу, где тоже осваивали ПДД, решали ситуационные задачи. Кстати, параллельно с правами на управление трамваем я получил ещё и водительское удостоверение категории «В», – вспоминает Валерий Козлов.

И экзамены курсанты сдавали на общих основаниях. В спецЦОНе за компьютером он успешно решил 40 вопросов и ситуационных задач. Потом был экзамен по вождению – и новенькие права, где обозначалась категория «ТМ», были в кармане вчерашнего курсанта.

Но в трамвайном парке новобранца к самостоятельной смене сразу не допустили. Из кондукторов Валерия перевели в водителя-стажёра, прикрепив к опытному наставнику. Именно он стал для юноши ориентиром, на который надо равняться.

– Быть водителем трамвая – это очень ответственная профессия. У тебя должно быть не два, а 22 глаза: сидя за управлением, отвечаешь буквально за всё: за своих пассажиров, за водителей окружающего транспорта, за вагон. Иногда автомобилисты забывают, что трамвай – транспортное средство повышенной опасности.

Почти два месяца Валерий Козлов работал под строгим присмотром наставника, и только потом его допустили к квалификационному экзамену. Его он сдал легко: через три остановки члены комиссии приняли решение: парень годен к работе. На следующий день он вышел на первую само-

стоятельную смену!

За время работы окончил колледж, поступил в Восточно-Казахстанский технический университет по специальности «транспортная логистика». И когда нужно было писать курсовые работы и дипломный проект, он исследовал работу родного предприятия – трамвайного парка.

– Мне очень помогли в парке собирать необходимые материалы для дипломной работы. И когда подошло время защиты, члены государственной комиссии удивились, что я выбрал такую редкую тему, как логистика в трамвайном парке. Им было интересно буквально всё: задавали много уточняющих вопросов, так что мой труд не пропал даром, – считает наш собеседник.

Сегодня Валерий Козлов уже дипломированный специалист с высшим образованием в области транспортной логистики, но продолжает любимое дело: он – водитель трамвая. И пока менять свою жизнь не собирается.

– Мне в моей профессии нравится всё. И то, что я работаю по скользящему графику: два через два, а значит, у меня есть свободные дни для других дел. До недавнего времени я их использовал для учёбы – выполнял задания, готовился к семинарам. И то, что нам с нового года в два раза подняли заработную плату, и обещают ещё раз повысить в 2024 году. Работать можно и нужно, – уверен Валерий Козлов.

А пока он наслаждается жизнью. И неудивительно: ведь ему всего лишь 25, он молод, успешен и уже пользуется уважением и заслуженным авторитетом.

Екатерина Гуляева