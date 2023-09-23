Любимая работа «по наследству»

Общий трудовой стаж семьи Токпаевых составляет более ста лет, причём на одном предприятии. Трудовая деятельность трёх поколений неразрывно связана с ТОО «Опытное хозяйство масличных культур».

В село Солнечное Глубоковского района молодая семья Токпаевых переехала в 1980 году. Глава семьи Марат Токпаев начал свою профессиональную деятельность автомехаником, в дальнейшем работал заведующим машинно-тракторной мастерской (МТМ), возглавлял растение-

водческую бригаду. Перед выходом на заслуженный отдых пять лет проработал заведующим нефтебазы.

Его супруга, Любовь Токпаева, после окончания Тальменского ПТУ работала нормировщиком в МТМ.

– Она приехала в гости к родственникам из Алтайского края. Я в это время учился в Талды-Курганском индустриально-педагогическом техникуме (ныне Талдыкорганский колледж промышленной индустрии и новых технологий), – рассказывает Марат Токпаев. – Жили в одном доме и подъезде, так и познакомились. Создали семью, со временем появилось двое детей – сын и дочь.

Затем, по распределению его направили в Восточно-Казахстанскую область, в село Рулиха Шемонаихинского района мастером производственного обучения. В 1980 году семьёй они переехали в село Солнечное Глубоковского района и устроились с женой работать на опытную станцию масличных культур при всесоюзном научно-исследовательском институте масличных культур им. академика

В. С. Пустовойта (ныне ТОО «Опытное хозяйство масличных культур»).

Практически вся трудовая жизнь супругов прошла на любимом производстве. Всё здесь им знакомо, очень гордятся, что работали и вносили свой посильный вклад в применение на полях достижений сельскохозяйственной науки, выращивание высоких и устойчивых урожаев культур.

– Задачи перед нашей растениеводческой бригадой стояли серьёзные: выполнить план по урожайности сельскохозяйственных культур, обеспечить рациональное использование земли и семян, рабочей силы и техники, – делится воспоминаниями о своей трудовой деятельности Марат Токпаев.

Супруги проработали на одном предприятии больше тридцати лет каждый. Все эти годы трудились, растили детей, сообща решали все семейные вопросы.

– От предприятия выделили трёхкомнатную квартиру. И сейчас про нас не забывают, приглашают на все праздники, – отмечает Любовь Токпаева. – После выхода на пенсию появилось свободное время, занимаемся огородничеством на дачном участке. Марат любит читать, а у меня своё хобби – вязать крючком ажурные салфетки.

Хотя чета Токпаевых находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему интересуется судьбой родного предприятия. Ведь там дело всей их жизни продолжается, внедряются новые технологии сельскохозяйственных производств, модернизируется машинно-тракторный парк, обновляется посевная и почвообрабатывающая техника. Всё это радует трудолюбивую семью.

Поколения сменяют друг друга. Сын пошёл по стопам отца и получил профессию автомеханика, проживает с семьёй в Алтайском крае. Дочь решила получить профессию бухгалтера-финансиста. На семейном совете её решение поддержали. После успешного окончания обучения в 1995 году она тоже связала свою трудовую деятельность с ТОО «Опытное хозяйство масличных культур». Там и работает по сей день.

А теперь по стопам мамы, бабушки и дедушки пошла дочь и внучка Анна Григорьева. Она устроилась работать бухгалтером на это же предприятие в 2018 году. Говорит, что роль продолжателя трудовой династии накладывает большую ответственность.

Несомненно, любое успешное производство основывается на людях, профессионалах своего дела. А такие семейные династии являются ярким примером славных трудовых традиций.

Альмира Нуртаева