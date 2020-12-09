Рождественский календарь 

Знаете ли вы, что такое адвент-календарь? Ребята из села Преображенка Кокпектинского района не только знают, но и умеют его делать!

Причудливые поделки воспитанники ремесленного кружка мастерят под руководством учителя труда Натальи Саниной.

К слову, открытие ремесленного кружка стало поворотным событием в жизни маленького села. В числе подопечных Натальи Саниной ученики среднего звена, которые встречаются раз в неделю на базе школы. Ребята готовят поделки из бросовых вещей, природных материалов, рисуют, вышивают. К примеру, недавно сделали яркие адвент-календари из спичечных коробков.

– Изготовление рождественских календарей – это старинный народный обычай, который позволяет отсчитывать волшебные дни от Адвента до празднования Рождества, – говорит педагог Татьяна Клёц. – В календаре 25 ячеек или отделений, в каждом из которых ребёнок будет находить маленький сюрприз – конфету, орехи, игрушку.

Эти и другие увлекательные мероприятия с этнокультурным компонентом вызывают восторг не только детей, но и их родителей, потому что таким образом сохраняются и укрепляются традиции и культура.

Ева Ким

Фото Татьяны Клёц

Кокпектинский район