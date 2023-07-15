Риддер ТЭЦ: ремонт идёт

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев и аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев посетили с рабочей поездкой Риддер, где ознакомились с ходом ремонта на Риддер ТЭЦ, провели встречу с общественностью города и региона и приём граждан по личным вопросам.

Глава Минэнерго РК в ходе поездки на теплоисточник провёл заседание координационного штаба по подготовке к отопительному периоду. На сегодняшний день к ремонту всех шести котлов станции привлечены восемь подрядных и три проектных организации. Также на Риддер ТЭЦ ремонтируется оборудование топливоподачи, бойлеры, сами здания и сооружения. По графику срок окончания ремонта котлов №№ 1, 2, 4 до 15 сентября 2023 года, котлов №№ 3, 6 – до 15 октября, котла № 5 – до 15 ноября. На станции задействовано порядка 200 специалистов подрядных организаций.

Один из наиболее волнующих вопросов – это финансовое положение предприятия, которое до последнего времени было крайне плачевным. На данный момент совместно с Министерством финансов и областным акиматом отработан механизм выделения средств из резерва Правительства РК.

– Получена государственная экспертиза на проектно-сметную документацию ремонтных работ. Общая сумма составляет 8,3 млрд тенге, – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго обратил внимание на необходимость ускорения ремонтных работ. Кроме того остаются неохваченными ремонтом багерная насосная, турбинный цех, мазутонасосная. Необходимо ускорить решение по реконструкции золоотвала.

На встрече с населением жители Риддера попросили министра энергетики РК показать им нового инвестора, который, к слову, уже выплатил долги по заработной плате. Таинственной фигурой оказался довольно известный алматинский депутат, один из учредителей компании «АТРИКС-СТРОЙ» Амиржан Набиев. Он также рассказал о финансовой ситуации, сложившейся на тепоисточнике.

– На сегодняшний день долг теплоэлектростанции перед банком составляет 5,3 млрд тенге. Всю эту задолженность мы закроем сами, без привлечения государственных денег и средств Риддерской ТЭЦ. В течение двух недель освободим все долговые обязательства. На сегодняшний день мы закрыли задолженность по заработной плате, налогам. До выделения государственных денег будем сами выделять средства на срочные работы, это порядка 500 млн тенге. Моей первостепенной задачей является освобождение этого предприятия от долгов, – подчеркнул Амиржан Набиев.

Министр энергетики сообщил, что по решению инвестора планируется после закрытия всех неотложных проблем передать Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность, после чего будет определён и механизм управления станцией: или в рамках договора государственно-частного партнёрства, или прямое управление государством. В ходе встречи с общественностью Алмасадам Саткалиев также рассказал о том, что в тарифе на тепло- и электроэнергию в Риддере в настоящее время учтена компенсация за энергию, которую ранее не додали из-за аварийных ситуаций на ТЭЦ. Глава Минэнерго и аким области Ермек Кошербаев поблагодарили риддерцев за проявленные за всё это время выдержку, терпение и понимание.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев отметил, что на сегодня готовность трёх ТЭЦ региона составляет 32%. На ГЭС ремонты выполнены на 64%. Завершён капитальный ремонт 165 км электрических сетей или 30% от плана. Техническое обследование тепловых сетей завершено по городам Усть-Каменогорск, Риддер и Шемонаиха. Также министр энергетики рассказал о некоторых вопросах газовой отрасли в регионе. На сегодняшний день приказом Агентства по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа, в Восточном Казахстане с первого июля они повышены до 76 тенге за литр, для отдалённых районов – до 81 тенге.

В области имеется порядка трёх газонаполнительных станций и 84 автогазозаправочных станции. Потребление сжиженного газа в области в 2022 году составило 40 тыс. тонн. За январь–июнь 2023 года потреблено порядка 13 тыс. тонн. Алмасадам Саткалиев отметил, что министерством принимаются меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен.

Наряду с этим, в ходе встречи министр поднял вопрос поставок дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения весенне-полевых работ.

– Для Восточно-Казахстанской области предусмотрено 20 тыс. тонн дизельного топлива. Отгрузка дизтоплива в адрес сельхозтоваропроизводителей согласно поданным заявкам осуществляется приоритетно, за период весенне-полевых работ отгружено 19,1 тыс. тонн дизтоплива от утверждённого плана. Вместе с тем, на основе заявок сельхозтоваропроизводителей региона совместно с МСХ утверждён объём выделения дизельного топлива на уборочную кампанию, который составляет 8,5 тыс. тонн, – сказал Алмасадам Саткалиев.

Дарья Штейн, Наргиз Еркинбекова