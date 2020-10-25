Ремонт на улице Ибраева 

В задачи местных дорожников, занятых в Зайсане привычной работой по своему профилю, входит на сегодняшний день осуществление среднего ремонта на улице имени Ибраева.

Многочисленные улицы в районном центре с каждым годом постепенно обновляются, придают ухоженный и нарядный вид населённому пункту на самом юге области.

По информации, предоставленной отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района, общая длина улицы составляет 1300 метров, а ширина её – около семи метров.

На средний ремонт всего выделено 30,5 млн тенге бюджетных средств. По итогам конкурса, объявленного и проведённого на портале государственных закупок, определён подрядчик. Эта миссия выпала на долю коллектива специалистов и дорожных рабочих строительной компании ТОО «Зайсан». Им предстоит выполнить фронт работы с надлежащим качеством и уложиться в установленные соответствующим соглашением сроки.

Зайсан традиционно является в Восточном Казахстане одним из самых зелёных и благоустроенных населённых пунктов. В этом заслуга не только специальных служб по ремонту и эксплуатации, но также местных жителей, любящих и берегущих свой дом, свою улицу.

Меир Токобаев

Зайсанский район