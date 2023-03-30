Реформы ради будущего

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:

– Основные направления работы Парламента РК на предстоящий период обозначены Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на первой сессии VIII созыва.

Одной из ключевых задач, поставленных Президентом страны, является развитие приграничных территорий. В целях повышения административной значимости и экономического потенциала приграничных территорий Правительству поручено принять все необходимые меры для повышения эффективности подходов к их устойчивому развитию, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания на селе, меры государственной поддержки, обозначенные в Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы, включая формирование аграрных форм кооперации, регулирование рынка сельхозпродукции, развитие опорных и спутниковых сёл, строительство жилья, поддержку сельских предпринимателей и развитие туризма.

Только за 2022 год и 1 квартал 2023 года депутатами Сената Парламента РК были направлены в Правительство 182 депутатских запроса по решению жизненно важных вопросов, оказывающих влияние на качество жизни населения, в том числе о необходимости принятия комплексных мер по дальнейшему развитию сельских территорий.

Лукбек Тумашинов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

– Глава государства, открывая первую сессию нового Парламента, отметил, что результаты выборов стали важной вехой для нашей страны, поскольку они знаменуют собой переход к подлинной многопартийной системе. Касым-Жомарт Токаев также заострил внимание на том, что в этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. В результате все институты власти станут работать по-новому.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении заявил, что перед страной стоит неотложная задача ускорить всестороннюю модернизацию и совершить резкий скачок в социально-экономическом прогрессе. При этом отметив, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство.

Поддерживаю Президента в части того, что необходима единая программа поддержки МСБ. Также не может не радовать, что в этом году из бюджета выделено 143 миллиарда тенге на реализацию более 1,5 тысячи проектов, направленных на развитие сельского предпринимательства. Для этого, как заявил Глава государства, будет запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5 процента годовых сроком на 5–7 лет. Кроме того, Правительство Казахстана выделило около 1 триллиона тенге на поддержку создания сельскохозяйственных кооперативов, которые будут предоставлять необходимые услуги и возможности сбыта для фермеров и других представителей населения.

Президент также озвучил очень злободневную для Восточно-Казахстанской области тему о приграничных районах, в которых наблюдается большой отток населения. Как остановить этот процесс? Касым-Жомарт Токаев поручил депутатам нового созыва предусмотреть конкретные меры для придания нового импульса экономического развития приграничных территорий и снижения оттока населения за счёт создания комфортных условий для их жизни.

В завершение своей речи Глава государства поставил перед всеми присутствующими чёткую цель: добиться справедливого Казахстана. При этом он подчеркнул, что интересы народа, нации и государства должны быть превыше всего.