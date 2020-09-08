Разные культуры – один народ 

Ярким онлайн-концертом отметили в областном Доме дружбы – центре общественного согласия 25-летие Конституции Республики Казахстан.

Трансляция концерта была доступна пользователям социальных сетей. Мероприятие раскрыло значимость юбилейной даты, ведь именно Основной закон государства стал мощным фундаментом в создании страны, где царят единство и согласие, развиваются экономика и общество.

– Конституция РК – главный документ, гарантирующий права и свободы граждан Казахстана, – отметил заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – Несомненно, его созданием мы обязаны Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Хочется призвать всех казахстанцев беречь мир, единство и стабильность, которые как никогда ценны сейчас. Дом дружбы активно работает в этом направлении.

Равиль Юнусов вручил юбилейные медали и благодарственные письма восточноказахстанцам, внёсшим огромный вклад в укрепление мира и согласия.

В концертной программе блистали популярные творческие коллективы региона. Танцы отражали многогранность культуры каждого этноса, его характер. Зажигательная лезгинка, весёлая андижанская полька, еврейский танец «Хава нагила» и олицетворение грации – корейский танец с веерами. Эти удивительные номера стали «проводниками» в мир искусства и национального колорита.

Слова любви к Родине звучали в мелодичных песнях, исполненных на разных языках, а также выражались посредством красивейших композиций, созданных симфонией музыкальных инструментов.

Праздничный концерт стал примером истинного взаимопонимания и уважения этносов друг к другу.

Ева Ким