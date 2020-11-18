Разминка для ума 

Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде».

Конкурс проведён в онлайн-режиме Управлением образования Восточно-Казахстанской области и Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

С 4 по 13 ноября учащиеся 1 – 7 классов общеобразовательных школ области и областных специализированных школ для одарённых детей боролись между собой за право представить регион на республиканском уровне. К слову, они являются победителями районных (городских) этапов конкурса.

– Цель проведения мероприятия – развитие научно-исследовательского, интеллектуально-творческого потенциала и познавательных интересов детей путём привлечения их к исследовательской деятельности, создание необходимых условий для выявления одарённых детей, а также осуществление отбора и подготовки обучающихся к участию на республиканском этапе, – отметили организаторы.

На протяжении всего конкурса ребята презентовали свои исследовательские работы и творческие проекты. Как правило, юные исследователи долго и усердно готовятся к ежегодному конкурсу «Зерде». И это несложно заметить во время защиты их работ.

Оценивало проекты участников компетентное жюри, в состав которого вошли учёные, профессора, кандидаты наук, доценты и преподаватели ведущих вузов области. Особое внимание они уделяли творческому подходу, глубине проработки темы, степени самостоятельности в выполнении работы и полноте ответов на вопросы.

Напомним, конкурс проводился по девяти секциям в двух возрастных категориях (1 – 4 и 5 – 7 классы). Так, в секции «Русский язык и литература, английский язык» были определены 12 призёров, «Казахский язык и литература» – 21, «Математика, информатика» – 27, «Физика, техника» – 14. Ещё 19 конкурсантов заняли призовые места в секции «Медицина, психология», 30 – «История, краеведение, этнокультуроведение», 26 – «Биология, химия». В секции «Валеология, экология» отличные результаты показали 23 учащихся, а в «Робототехнике» – семь.

Ания Есмухамет