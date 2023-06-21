Рациональное решение

Алибек Кантарбаев, писатель-публицист, директор Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана, почётный гражданин Катон-Карагайского района и Восточно-Казахстанской области:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая объявил о восстановлении трёх приграничных районов, в том числе – Катон-Карагайского, который в 1997 году был упразднён. Это одно из значимых решений в рамках построения Нового Казахстана.

Конечно, нужно с чего-то начинать. Пустовавшие когда-то двухэтажные дома можно отремонтировать и потом поселить в них нужных району специалистов. Таким образом можно привлечь в район молодые кадры.

Одно из важных направлений – туризм. Развивая это перспективное для района направление, местные жители откроют новые возможности и для заработка.

Если будет хорошая инфраструктура, приедет немалое количество гостей, желающих увидеть прекрасную природу Алтая.

Если нарастить туристический потенциал Катон-Карагайского района – это будет огромным плюсом и для местного населения, и для государства в целом. Поскольку этот приграничный район богат как природными красотами, так и обычаями и традициями.

Набиолда Кемешев, поэт, композитор, деятель культуры РК, почётный профессор КАСУ, почётный гражданин Курчумского района:

– Это одна из счастливых страниц моей жизни. Услышав весть о восстановлении приграничного Маркакольского района, обрадовался не только я, но и все восточноказахстанцы.

Принятое Главой государства решение о восстановлении трёх приграничных районов имеет историческое значение не только для их жителей, но всей страны в целом.

Как отметил Глава государства, это потребует определённой подготовительной работы. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в текущем году, в течение предстоящих двух лет начнут восстановливать указанные районы.

Президент особо подчеркнул, что этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением.