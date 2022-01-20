Работы не прекращались

В Семее продолжаются масштабные работы по планомерному освещению городских улиц.

Уже в первые дни наступившего года новые светильники загорелись на одной из протяжённых улиц города. Как сообщает пресс-служба акима Семея, уличное освещение теперь исправно работает на участке от перекрестков ул. Косанова с улицами Алтайской и Терешковой. К имеющимся опорам были добавлены ещё 9, установлены 17 светильников и смонтированы 700 метров СИП-проводов.

После завершения монтажных и пуско-наладочных работ с реализацией проекта на ул. Косанова ознакомился аким Семея Бакытжан Байахметов, где встретился с местными жителями, чтобы обсудить дальнейший план работ в этом районе.

По словам акима города, энергетики ВК РЭК устанавливали опоры и протягивали провода даже в самые пиковые моменты, предшествовавшие установлению чрезвычайного положения в Казахстане.

– Ситуация в городе стабильная. Вы все знаете, что происходило несколько дней назад, впрочем, такая ситуация наблюдалась по всей стране. Благодаря активным действиям Президента РК, своевременно принятым мерам, мы смогли стабилизировать ситуацию. За короткое время были налажены все коммуникации. И город сейчас живёт нормальной жизнью, – отметил Бакытжан Байахметов.

Также работы по подключению уличного освещения в Семее в эти январские дни проводятся по ул. Борили в посёлке Комсомольский. Здесь уже установили более 50 светильников, которые освещают 1500 метров дороги.

Параллельно с ВК РЭК работами занято и ТОО «Горсвет». Эта подрядная организация подключает к общегородской системе уличного освещения Семея ул. Рубусина, где были установлены 18 опор, 16 светильников и протянуты 550 метров кабеля. Кроме того, близятся к финалу работы в этом же направлении вокруг домов, построенных по программе «Одноэтажный Восток».

В ближайшие дни энергетики приступят к работам по модернизации уличного освещения по ул. Дружбы и ул. Панфилова (от ул. Дулатова до ул. Абая).

Екатерина Гуляева

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Семей