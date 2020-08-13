Работа в «красной зоне» продолжается

Лучшие специалисты НАО «Медицинский университет Семей» продолжают работу в карантинных стационарах, помогая лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе и преподаватель кафедры персонизированной медицины Оксана Юрковская.

Работа на передовой у Оксаны Александровны проходила в инфекционном стационаре ГИБ-КВИ, развернутом на базе Дома студентов № 2 Медицинского университета Семей. Здесь проходят лечение пациенты со средней и тяжёлой степенью коронавирусной инфекции, часть пациентов являются кислородозависимыми, нередко им оказывается и экстренная медицинская помощь.

– Наверное, самыми тяжёлыми для всех нас были первые дни работы в инфекционном стационаре, так как мы воочию увидели, как люди болеют коронавирусной инфекцией, – вспоминает Оксана Александровна. – Не менее сложным оказалось и ношение специальных защитных костюмов.

Можно много говорить о том, что в них безумно жарко, сложно дышать, некомфортно двигаться, но по-настоящему понять, каково это – проработать на протяжении четырёх-шести часов в такой униформе, может лишь тот, кто сам прошёл этот сложный путь.

– Мы работали двумя сменами поочерёдно. В наши бригады входило много хороших специалистов, в их числе и врачи-резиденты, студенты 3–5-х годов обучения. Мне очень понравилось работать с ними, они показали себя как активные, квалифицированные специалисты, были очень внимательны к пациентам, – дала оценку деятельности молодых специалистов Оксана Александровна.

По её мнению, невзирая на сложности и риски в «красной зоне», каждый получил неоценимый опыт, важные знания, которые, безусловно, будут способствовать повышению эффективности лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Не только в лечении, но и в оказании психологической помощи. Многие, кому не повезло и кто заболел COVID-19, испытывают и тяжёлые потрясения. Это нужно помнить и брать во внимание, уточняет врач-эксперт.

– Через несколько дней в нашу бригаду заступила ассистент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Жанар Исабаева, это существенно облегчило работу, ведь чем больше врачей, тем больше возможности для консультации. Кроме того, Жанар Бахытжановна уже работала в «красной зоне» и обладает практическим опытом, – рассказывает Оксана Александровна.

Всё лечение пациентов в инфекционном стационаре проводится согласно последним протоколам, утверждённым Министерством здравоохранения РК, причём, как поясняет эксперт, с каждым днем эффективность методик лечения растёт, улучшается и обеспеченность стационара медицинскими препаратами.

– Инфекционный стационар работает не первый день, в нём проработало уже немало бригад врачей, за это время многие механизмы функционирования стационара, система взаимодействия и многие другие важные моменты были налажены на высоком уровне, – отмечает Оксана Александровна.

По её мнению, это большой шаг вперёд в лечении и противодействии распространению коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что наилучшим методом была и остаётся профилактика, то есть соблюдение карантинных мер. В этом убеждена и преподаватель кафедры персонизированной медицины, поэтому и рекомендует всем соотечественникам сохранять масочный режим, социальную дистанцию, а ещё лучше – по возможности оставаться дома.

Флора Левина

Семей