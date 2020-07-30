Работа кипит

Масштабный ремонт школ и детских садов ведётся в Глубоковском районе.

Пятнадцать объектов образования обновляются в рамках программы «Дорожная карта занятости». В десяти из них ремонт уже завершен.

Самый крупный за последние годы ремонт образовательных объектов проводят в нескольких населённых пунктах Глубоковского района. Здания школ, не видевшие капитального ремонта много лет, приведут в порядок.

По информации руководителя районного отдела образования Жанар Қабидуллақызы, реализация проектов была начата в мае. На все строительно-монтажные работы потратят свыше 175 миллионов тенге. Сумма рекордная для этих целей.

В КГУ «Комплекс Быструшинская средняя школа – детский сад» решили отремонтировать систему отопления и частично заменить окна. До этого в здании было холодно. Подрядчик обещает – теперь школьникам будет комфортно заниматься в теплых классах.

В других образовательных объектах будут заменены полы, кровля, окна, двери, проведен текущий ремонт учебных помещений.

– Так как проекты реализуются в рамках программы «Дорожная карта занятости», то для подрядчика создание рабочих мест является обязательным условием. На объектах образования района создано 28 временных рабочих мест. Приоритет при трудоустройстве отдают безработной молодежи, – отметила руководитель районного отдела образования.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район