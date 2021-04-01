Пятый триумф «Алтая»

Волейбольная команда «Алтай» стала пятикратным чемпионом Казахстана среди женских команд Национальной Лиги.

В Павлодаре завершился 29-й чемпионат Республики Казахстан среди женских команд мастеров Национальной Лиги. В финале плей-офф за звание лучших в очередной раз сразились усть-каменогорский «Алтай» и «Жетысу» из Талдыкоргана.

Этого ждали целый год. Ведь прошлый чемпионат страны был остановлен из-за пандемии коронавируса, и тогда золотые медали получила команда «Жетысу» – так как занимала первое место в турнирной таблице. Но, по сути, это ничего не дало талдыкорганским спортсменкам, ведь чемпионат Азии (на который они «завоевали» путёвку) был отменён. «Алтай» же остался с серебряными медалями. Однако из-за того, что до финальных противостояний между клубами не дошло, то и второе место многие называли «формальным».

И вот спустя год чемпион и претендент снова встретились, чтобы выявить лучшего в стране. Фанаты обеих команд и просто любители волейбола даже не сомневались, что схватка предстоит крайне серьёзная и титул будет разыгран в конкурентной борьбе. Восток и Юг вновь вышли на площадку, чтобы доказать своё превосходство и стать чемпионом.

Первый же матч показал, что классическое казахстанское волейбольное противостояние никуда не делось – для того, чтобы определить победителя, понадобилось пять партий. Никто из соперников не хотел уступать, клубы чередовали победы и поражения в сетах. Два стартовых выигрыша были уверенными – 19:25 в пользу «Жетысу» (первая партия) и 25:17 за «Алтаем» (во второй партии).

Следующие две победы у обеих команд были крайне близкими – 22:25 и 25:23. Исход первого дня финального противостояния решался в пятой партии, ход которой в большей степени контролировали усть-каменогорские спортсменки. Здесь стоить отметить капитана «Алтая» Сану Анаркулову. Сначала, при равном счёте 8:8, она допустила промах в атаке, но потом заработала подряд три очка. Не помог даже двойной блок от оппоненток – сильных исполнительниц Алеси Сафроновой и Ольги Наседкиной.

Затем волейболистки из Усть-Каменогорска показали результативный двойной блок, последовал матчбол от капитана команды. Реализовав вторую попытку атаки, точку в заключительном розыгрыше поставила Сара Лозо – 15:11. Итог первого матча финала – 3:2 и победа «Алтая».

Второй финальный матч волейболистки «Жетысу» начали лучше, им не только хотелось взять реванш, но и отступать было уже некуда. Второе поражение поставило бы крест на чемпионстве. Так что первый сет они выиграли очень уверенно – 21:25. Возможно, если бы вторая партия осталась за талдыкорганскими девушками, то они бы и выиграли весь матч. Но команде «Алтай» удалось изменить ход в игре.

На подаче от Саны Анаркуловой усть-каменогорский клуб набрал пять очков подряд, увеличивая разрыв в счёте до шести баллов. Волейболистки Востока смогли дожать сет, хотя и не совсем уверенно. Исполнив крайне эффектный блок, точку в партии поставила Полина Костива – 25:23.

Третья финальная партия стала переломной в матче. При стопроцентно проигрышном счёте (24:20, четыре сетбола «Алтая») девушки «Жетысу» вновь продемонстрировали мастерство – не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, оформив свой сетбол – 24:25. Шанс выиграть сет был у обеих команд. Но волевая победа досталась усть-каменогорскому клубу при счёте 32:30.

Четвёртая заключительная партия была не столь эмоциональной. Коллективы обменивались результативными атаками, но под конец вновь активизировались спортсменки «Жетысу» – Йонана Паласио Мендоса сделала для своей команды отрыв в три очка (18:21), но один её промах перечеркнул все шансы на золото для волейболисток из Талдыкоргана.

Последовал результативный блок от «Алтая» (Кристина Аниконова, счёт 21:22), затем атака Кристины Беловой (22:22), снова Кристина Аниконова (соперницы не смогли пробить блок – 23:22). В итоге капитан Сана Анаркулова двумя ударами смогла добыть два очка, победу в матче и золото для своей команды – 3:1.

«Алтай» в пятый раз стал чемпионом страны! Соответственно, серебро досталось «Жетысу», а бронзовые медали – «Куанышу». Команда «Алтай-2» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Самым ценным игроком (MVP) признана Сана Анаркулова, лучшим блокирующим – Кристина Аниконова, а лучшим либеро – Мадина Бекет.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников