Вести из районов

Путь открыт

14.04.2022
659

Тонна взрывчатых веществ помогла спасателям Риддера устранить затор на реке Убе.

В минувшие выходные в результате ледохода на Убе  затопило автодорогу на подъезде к мосту через реку. На место проведения аварийно-спасательных работ было направлено две единицы техники, восемь человек личного состава ДЧС ВКО, а также сотрудники акимата и ОЧС города Риддера.

Жители поселения, находящегося в районе этого участка, от эвакуации отказались. Для ликвидации последствий ледохода спасатели провели взрывные работы с применением 1000 килограммов взрывчатых веществ. В результате уровень воды на Убе в районе 41-го километра упал. Путь к мосту вновь открыт.

Ерик Абитов

Риддер

14.04.2022
659

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