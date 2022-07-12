Путь к успеху

В Зайсанском районе состоялся турнир по рукопашному бою среди военнослужащих Пограничного управления.

Спортивное мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Пограничной службы КНБ РК.

Начальник Пограничного управления по Зайсанскому району подполковник Кайсар Досмухамбетов отметил важность подобных соревнований.

– Занятия спортом, наряду с укреплением физических сил и здоровья, формируют стремление к успеху, настойчивость, высокие моральные и духовные качества, – сказал он. – Для военнослужащих очень важно заниматься военно-прикладными видами спорта. Особую роль в совершенствовании боевых навыков играет именно рукопашный бой.

В турнире приняли участие военнослужащие Пограничного управления. Они оспорили первенство в весовых категориях до 65, 85 и 90 килограммов. По итогам соревнований в весе до 65 кг первое место занял сержант Н. Тулегенов и второе место – рядовой С. Аманов. В весе до 85 кг лучшим стал старший лейтенант М. Жаркынбек, второе место завоевал капитан К. Демеуов, третью ступень пьедестала занял рядовой Ш. Курманходжин. В тяжёлой весовой категории пальму первенства завоевал сержант Н. Манаготов, второе место досталось сержанту Е. Дамбулову и третье место – ефрейтору Т. Имамиеву.

Победителям и участникам вручили призы и подарки от руководства Пограничного управления.

Ерик Абитов

Зайсанский район