Агропром

Путь к новым достижениям

12.01.2022
549

Каким прошлый год выдался для сельскохозяйственной отрасли Курчумского района? Об этом рассказал руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Куанган Карагызов.

По его словам, результаты достигнуты неплохие, есть динамика развития, о чем свидетельствуют многие показатели. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 1114 фермерских хозяйств. Для сравнения, в 1991 году эта цифра составляла 378, то есть произошёл без малого трёхкратный рост.

Несмотря на то, что работа в сельском хозяйстве требует от человека, сделавшего такой выбор, огромного терпения, выносливости и трудолюбия, в полку фермеров продолжает прибывать. В структуре отрасли 75 хозяйств являются растениеводческими, остальные 1039, или 93,3 процента – животноводческими.

Какими были основные показатели года? Так, животноводческой продукции произведено на 40 млрд 340,7 млн тенге, что больше показателя 2020 года. В породном преобразовании принимает участие 131 фермерское хозяйство. В целом они имеют 9192 животных маточного поголовья и 391 быка-производителя. Поэтому к категории высокопородных отнесены 24,7 процента имеющегося в районе скота.

Нынче посевная площадь расширена до 32 400 гектаров, что на три тысячи гектаров больше, чем в 2020 году. Рост составил 110 процентов. Курчумские полеводы выращивали на своих полях зерновые, подсолнечник, картофель, овощи, бахчевые культуры. Кстати, как и в прежние годы, местные сладкие арбузы, дыни отправлялись в областной центр, а также другие города и районы региона. Поэтому Курчум сохраняет свой статус арбузно-дынной житницы области. За последние 10 месяцев сельхозпроизводителями района было приобретено 57 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Из наиболее острых задач, которые стоят перед аграриями района, следует обозначить приведение в порядок и реконструкцию мелиоративной системы. Это позволит расширить поливные площади, поднять урожайность земель и уменьшить зависимость от погодных условий. Имеется 27 магистральных поливных каналов и одно водохранилище для обеспечения чистой питьевой водой села Маркаколь. В 2017 году 26 каналов были переданы на баланс организации «Казводхоз».

Стоит признать, что сухие цифры статистики не способны отразить всю картину дел в отрасли. Нерешённых проблем у курчумских тружеников сельского хозяйства, как и всей отрасли, ещё достаточно много. Чтобы достигнуть позиций и результатов, о которых мечтается, встать вровень с хозяйствами и фирмами области, которые смогли сделать свои производства по-настоящему современными, высокорентабельными, нужно проделать немалый и трудный путь. И местные аграрии искренне желают его преодолеть.

Рысбек Жантыкеев

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 Курчумский район

12.01.2022
549

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