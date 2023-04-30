«Прялица», что детям нравится

Детский фольклорный ансамбль «Прялица» в этом году отмечает своё 15-летие.

Всё началось в 1999 году, когда Лариса Пригородова, в то время уже опытный учитель, заинтересовалась русским традиционным искусством и стала одной из солисток ансамбля русской традиционной культуры «Бастеньки», созданном в Усть-Каменогорске.

Традиционное русское пение настолько заворожило, что она решила привлечь к изучению русской традиционной культуры и своих учеников в школе. В 2000 году ребята, впервые надевшие русский традиционный костюм крестьян Восточно-Казахстанской области, встали в общий хоровод и приняли участие в первом в их жизни городском празднике.

Так продолжалось несколько лет, пока в 2007 году Ларисе Пригородовой не пришла мысль создать детский фольклорный ансамбль, чтобы ребята могли изучать не только музыкальное искусство русского народа, но и его традиции, обычаи, богатое фольклорное наследие устного народного творчества. И название придумали «Прялица» от слова прялочка – сакральный, священный предмет, который сопровождал девушку на протяжении всей жизни.

Новый фольклорный ансамбль разместился в средней школе № 32 в Усть-Каменогорске, и сейчас он процветает с другими творческими коллективами разного направления, входящими в единую Детскую школу искусств «Жұлдыз».

Вместе с Ларисой Пригородовой работает с детьми ещё одна Лариса – Кокушинская. И если Лариса Пригородова ведёт занятия по музыкальному традиционному искусству и музыкальным инструментам, то её тёзка даёт знания по традиционной хореографии и декоративно-прикладному искусству.

То есть ребята, входящие в состав ансамбля «Прялица», не только занимаются традиционным русским пением, но и изучают обычаи, культуру, традиции. Первое, что они сделали, получив кабинет для занятий, оборудовали в нём этнографический уголок по примеру музейной экспозиции, где нашлось место для печи-заступницы, красного угла с традиционными православными иконами, с неизменной зыбкой для младенца и даже для бабьего угла – места, где готовили еду и вели хозяйство все женщины семьи.

Кстати, в одном из сёл Восточного Казахстана нашли старинный ткацкий станок – «кросна», как его называли в старину местные крестьянки. И сейчас этот уникальный предмет, предназначенный для изготовления льняного полотна, пытаются восстановить, чтобы проводить уроки по искусству ткачества.

Кстати, костюмы для своих выступлений ребята тоже шьют сами. Опираются при этом на традиционный русский костюм крестьян ВКО, богатая коллекция которых была в своё время собрана и хранилась в фондах музея.

Лариса Кокушинская не только учит девочек шить и вышивать, плести из бисера гайтаны или изготавливать бусы, но и объясняет сакральный смысл каждого орнамента на традиционной вышивке русского костюма. Ведь каждый элемент нёс свою обережную силу. Например, низ сарафана и рукавов на рубахе богато вышивали различными узорами, чтобы к телу не пристали «злые» духи. И таких народных примет – сотни. Педагоги детского фольклорного ансамбля «Прялица» стараются не только их бережно сохранить, но и передать молодому поколению и их родителям.

– Я разработала авторскую образовательную программу, которую так и назвала «Прялица». Она рассчитана на пятилетний курс обучения детей в возрасте от 6 до 17 лет. Основана на народном календаре, по которому мы отмечаем все праздники – от Рождества Христова в январе до Кузьминок в ноябре. Делаем это вместе с семьями наших воспитанников. Мы не только поём, шьём и вышиваем, но и читаем сказки, потешки, играем в народные игры, разучиваем колыбельные песни. Увы, даже этот жанр народного песенного творчества становится архаизмом и постепенно исчезает, – подчеркнула Лариса Пригородова.

Репертуар для концертных программ в жанре русской традиционной песни «Прялице» помогают подобрать старшие товарищи – солисты фольклорного ансамбля «Бастеньки». В 1988 году, когда «Бастеньки» только сформировались, его солисты часто принимали участие в экспедициях, которые организовывал этнографический музей. Они выезжали в отдалённые сёла, посещали старообрядцев, опрашивали тех, кто помнил песни, сказки, потешки, легенды и сказания. Всё это народное наследие было записано на магнитофонную плёнку.

Сегодня этот бесценный архив – неиссякаемый источник пополнения репертуара двух фольклорных коллективов – взрослого и детского.

Как говорит Лариса Пригородова, традиционное музыкальное искусство – жанр особый. В него попадают совсем неслучайные люди. И если уж прикипел душой к русской песне, то это навсегда.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ДФА «Прялица»