Проявили смекалку

В областном центре военнослужащие состязались в языковом конкурсе.

В Усть-Каменогорском гарнизоне среди военнослужащих состоялся конкурс «Ойлы болсаң, озып көр».

Как рассказали в пресс-службе Усть-Каменогорского гарнизона, в соревнованиях приняли участие бойцы первого и второго мотострелковых батальонов, проявив свои знания, умения и смекалку. В пятиэтапном состязании участники презентовали свои группы на казахском языке, находили «спрятанные» слова, решали логические и интеллектуальные задания.

– Целью мероприятия является популяризация и пропаганда государственного языка среди солдат, – поделилась специалист по развитию государственного языка механизированной бригады Шынар Беспаева. – Примечательно, что в таком конкурсе активно участвуют военнослужащие срочной службы.

По итогам соревнований первое место занял первый мотострелковый батальон – команда «Тапқырлар», второе – команда «Шырақ».

Марк Касымов

Фото из открытых источников