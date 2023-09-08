Проверка систем оповещения

11 сентября 2023 года с 12.30 до 13.30 в рамках Республиканских командно-штабных учений «Жер-2023» и согласно графика запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

В ходе проверки системы оповещения будет осуществлено кратковременное включение электросирен, а также осуществление перехвата радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Если вы услышали звук сирены, нужно немедленно включить радио (можно через сотовый телефон) «Казахское радио» на частоте 104,0 либо следить за официальными страницами в социальных сетях ДЧС ВКО, уведомлениями в приложении «Дармен» и SMS-оповещением службы «112».

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен − это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться, а необходимо дождаться разъяснения его причины.

Рекомендуется проинформировать соседей по подъезду и месту жительства: возможно, они не слышали передаваемой информации. Немедленно пресекать любые проявления паники и слухи.

ДЧС ВКО просит относиться к проверке системы оповещения с пониманием и обязательно тренироваться самим, исходя из приведённых рекомендаций.

Проведение проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба ДЧС ВКО