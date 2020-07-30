«Проснулся утром – убери свою планету»

Волонтёры АНК ВКО инициировали экологическую акцию Álemdі saqtaıyq.

О природе заботиться важно и нужно – таков девиз молодых активистов, неравнодушных к нынешней экологической обстановке. Они поставили перед собой задачу сохранить чистоту и красоту окружающей среды, чтобы люди могли и дальше любоваться прекрасными пейзажами.

Основным местом работы ребята выбрали побережье Ульбы в районе Дворца спорта имени Б. Александрова. Участвовали в акции около 15 человек. Вдохновившись их примером, проходящие мимо люди тоже решили присоединиться к ним и внести свою лепту в сохранение окружающей среды.

– Родители с детства прививали мне любовь к природе и говорили о том, как важно бережно относиться к ней. Я рад, что стал волонтёром и могу на собственном примере показать, как можно помочь окружающей среде возвратить первозданную красоту, приложив небольшие физические усилия, – поделился член волонтёрского движения АНК ВКО Александр Гришенков. – Счастлив видеть, что акция нашла отклик в сердцах многих молодых людей, в частности наших коллег-единомышленников – волонтёров Молодёжного ресурсного центра акимата города Усть-Каменогорска.

Побережье очищено, а участники общественно полезного мероприятия сплотились ещё больше. Так благородные дела восточноказахстанских добровольцев продолжают приносить свои плоды и дарить положительные эмоции окружающим.

К слову, как отмечают сами ребята, это отнюдь не последняя акция, направленная на улучшение экологической обстановки.

Гульжан Естаева