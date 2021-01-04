Год волонтера

Не награды ради 

04.01.2021
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Лучших молодых волонтёров наградили в Курчумском районе.

В течение 2020 года они оказали помощь 172 малообеспеченным семьям и 30 престарелым людям. В дни жёсткого карантина этим категориям жителей района оказывалась регулярная гуманитарная помощь. В общей сложности, волонтёрами было передано нуждающимся 5760 килограммов продуктов питания, 3160 штук масок, а также мыло-моющие средства.  

Волонтёры чистили снег во дворах ветеранов, кололи дрова, перекидывали купленный уголь. Их деятельность не ограничивалась районным центром и распространялась на все сёла района. 

По информации директора районного молодёжного ресурсного центра Рустема Калиахмета, в целом в районе насчитывается 149 молодых волонтёров. Они работают в школах, госорганах, занимаются предпринимательством, фермерством, учатся в вузах и колледжах. Есть в их рядах безработная и самозанятая молодёжь.  

Названы лучшими и получили награды: Дамир Нурпеисов, Альбина КарсыбаеваФархат СоветбековАйым НабиолдинаЖигер Сыранов, Рашида АбдрахмановаНуржан ЖубаевАйдос ОразбаевБисенкан Шалгынбек, Альбина Болатбек. Как сказали ребята, они работали не ради награды. Это их гражданский выбор, веление сердца. Поэтому с завершением Года волонтёра их добрые дела найдут продолжение. 

Рысбек Жантыкеев 

Фото автора 

Курчумский район 

04.01.2021
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