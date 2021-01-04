Не награды ради 

Лучших молодых волонтёров наградили в Курчумском районе.

В течение 2020 года они оказали помощь 172 малообеспеченным семьям и 30 престарелым людям. В дни жёсткого карантина этим категориям жителей района оказывалась регулярная гуманитарная помощь. В общей сложности, волонтёрами было передано нуждающимся 5760 килограммов продуктов питания, 3160 штук масок, а также мыло-моющие средства.

Волонтёры чистили снег во дворах ветеранов, кололи дрова, перекидывали купленный уголь. Их деятельность не ограничивалась районным центром и распространялась на все сёла района.

По информации директора районного молодёжного ресурсного центра Рустема Калиахмета, в целом в районе насчитывается 149 молодых волонтёров. Они работают в школах, госорганах, занимаются предпринимательством, фермерством, учатся в вузах и колледжах. Есть в их рядах безработная и самозанятая молодёжь.

Названы лучшими и получили награды: Дамир Нурпеисов, Альбина Карсыбаева, Фархат Советбеков, Айым Набиолдина, Жигер Сыранов, Рашида Абдрахманова, Нуржан Жубаев, Айдос Оразбаев, Бисенкан Шалгынбек, Альбина Болатбек. Как сказали ребята, они работали не ради награды. Это их гражданский выбор, веление сердца. Поэтому с завершением Года волонтёра их добрые дела найдут продолжение.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район