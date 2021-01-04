Добрые дела, как маяки 

2020 год был отмечен не только всемирной пандемией. В Казахстане он прошёл под эгидой Года волонтёра. В декабре 2019 года, на открытии областного Слёта волонтёров учебных заведений технического и профессионального образования был дан старт Году волонтёра в Восточно-Казахстанской области.

– Поддерживая инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева о развитии волонтёрского движения, как одного из факторов проявления патриотизма, наша область инициировала ежегодное проведение таких мероприятий, – говорит председатель областного методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» Лариса Иванова. – Подводя итоги за год, можно уверенно сказать, что наши волонтёры стали символом добра, бескорыстия, подвижничества во благо служения обществу.

В это сложное для всего мира время волонтёрская деятельность стала как никогда актуальной.

– Наши колледжи стали выдвигать новые варианты оказания добровольческой помощи в период пандемии и ограничительных мер. Именно в этот период волонтёрство стало частью образа жизни, состоянием души для многих студентов, ежедневным трудом и возможностью поделиться теми профессиональными знаниями и навыками, которыми уже владеют будущие специалисты среднего звена, – отмечает Лариса Иванова. – Поэтому все учебные заведения Восточно-Казахстанской области развернули волонтёрскую работу в соответствии со спецификой и профилем подготовки студентов по специальностям, охватив все направления этой деятельности: социальное, экологическое, правовое и другие.

К примеру, по направлению «педагогическое волонтёрство» студенты Педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова и Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая в условиях дистанционного обучения оказывали помощь ученикам школ при выполнении домашнего задания, осуществляли бесплатное репетиторство, организацию досуга для детей с особыми потребностями.

А в Высшем IT-колледже ВКТУ имени Даулета Серикбаева запустили «цифровое волонтёрство» – в этом интересном и полезном проекте волонтёры помогали в решении вопросов организации онлайн-пространства, оказывали онлайн-консультации по настройке компьютера,

изучению точных наук, работе на платформах и портале электронного правительства.

Отметим, направление «медицинское волонтёрство», как никакое другое, стало крайне важным в период пандемии. Волонтёры всех учебных заведений медицинского профиля помогали медицинскому персоналу в уходе за лежачими больными в Доме престарелых и инвалидов, Больнице сестринского ухода общества Красного Полумесяца, хосписе, организовали проведение акции «Стань донором. Спаси жизнь», занимались развозкой медикаментов. Волонтёры Высшего медицинского колледжа Усть-Каменогорска и Высшего медицинского колледжа Семея выступили с концертной программой для пациентов многопрофильного центра онкологии и хирургии (Усть-Каменогорск) и гематологического отделения Детской областной больницы Семея.

Студенты специальности «Швейное производство» Колледжа бизнеса и сервиса и Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания активно включились в волонтёрскую деятельность по пошиву медицинских масок (в общем – 11 тысяч масок), раздаче их пенсионерам и инвалидам. Помимо этого они провели онлайн мастер-классы по изготовлению масок в домашних условиях, распространив эти видеоролики через социальные сети.

Волонтёры-преподаватели и студенты Электротехнического колледжа изготовили аппарат Боброва – специальное устройство для подачи кислорода при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Все 50 изготовленных ими аппаратов были переданы в медицинские учреждения. Также волонтёры этого учебного заведения предложили альтернативу медицинским маскам – в программе, которая используется на уроках информатики, была разработана 3Д-модель многоразовой маски со сменными фильтрами.

Волонтёры-спасатели Высшего колледжа гражданской защиты в рамках месячника по пожарной безопасности провели рейдовые мероприятия по профилактике пожаров, отравления угарным газом в отопительный период, беседы с жителями, рыбаками, а волонтёры Технологического колледжа Алтая принимали участие в ликвидации последствий наводнения на территории района, помогали коррекционной школе-интернату в расчистке территории от снега.

Отметим вклад волонтёров Музыкального училища имени Мукана Тулебаева и ВК училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в организацию культурного волонтёрства – ни одно мероприятие областного и городского масштаба не прошло без их участия – фестивали, конкурсы песен, концерты, даже в режиме онлайн.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не остались в стороне и «волонтёры Победы», которые искренне понимают ценность Победы и направляют свою деятельность в помощь ветеранам, труженикам тыла, «детям войны».

В рамках экологического волонтёрства студенты колледжей провели масштабную работу по посадке деревьев в сосновом бору и городах, акции «Чистая Бухтарма», «Чистый берег Иртыша». Так, совместно с «Семей орманы» волонтёры Бескарагайского колледжа организовали акции «Саябақтар шеруі», «Таза әлем» по оказанию помощи при посадке деревьев в селе Бескарагай.

– В этом году волонтёрство прошло серьёзное испытание на прочность, сострадание, эффективность. Сейчас более 5000 волонтёров из 57 волонтёрских клубов учебных заведений технического и профессионального образования Восточно-Казахстанской области продолжают свою деятельность, понимая, что их помощь необходима ежедневно, в ней нуждаются, особенно в сложные дни, которые мы переживаем, – говорит Лариса Иванова. – Мы уверены, что волонтёрское движение будет с каждым днём, с каждым годом нарастать. Ведь добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, освещают дорогу тем, кто ждет помощи.

Дмитрий Одинцов

Фото из архива редакции