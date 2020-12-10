Всё только начинается 

Восточноказахстанцы приняли участие в официальной церемонии закрытия Года волонтёра под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Глава государства, Год волонтёра показал истинные благородные качества молодёжи. Благодаря милосердию и отзывчивости десятков тысяч казахстанцев общенациональная идея «добрых дел» стала реальностью.

– В течение года свыше тысячи молодых людей Восточного Казахстана приняли активное участие в волонтёрской деятельности. Выражаю огромную благодарность каждому из них за активную жизненную позицию и проявленную заботу, особенно в сложный период пандемии, – написал аким области Даниал Ахметов на своих страницах в социальных сетях.

Вместе с тем прошло чествование номинантов республиканского конкурса «Жомарт жүрек». В их число вошли восточноказахстанцы, которые оказывали безвозмездную помощь землякам, реализовывали социально значимые проекты и участвовали в благотворительности. Награды им вручил первый заместитель акима области Алмасхан Сматлаев.

Так, меценатом года в Восточно-Казахстанской области стал житель Бородулихинского района, глава крестьянского хозяйства «Ассорти 2» Игорь Шевченко. Он регулярно оказывает поддержку сотрудникам крестьянского хозяйства, выделяет по 100 тысяч тенге на рождение ребёнка и по 50 тысяч тенге молодым семьям. Ежегодно проводит вспашку огородов населения, зимой и летом помогает содержать дороги, в весенний период проводит чистку водоотводных каналов.

Игорь Шевченко поддерживает односельчан из социально уязвимой категории, помогает в проведении культурных и спортивных мероприятий. Каждый год он участвует в благотворительной акции «Дорога в школу». За счёт средств мецената 40 учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием в школьной столовой.

В прошлом году глава крестьянского хозяйства начал работы по обустройству зоны отдыха для односельчан, произвёл очистку водоёма и засыпку берега для купания. Также он оказал помощь в установке уличного освещения в селе Михайличенково, а в начале этого года совместно с крестьянским хозяйством «Новая заря» отремонтировал актовый зал сельского Дома культуры.

В номинации «Жылдың үздік ұйымы» особого внимания удостоилось сообщество женских инициатив ОО «NIEТ.WOMAN». Оно объединяет более 20 женщин, каждая из которых вносит вклад в сохранение и развитие женского предпринимательства в области, а также успешно реализует социальные проекты, направленные на решение важных вопросов.

NIEТ.WOMAN было создано в мае 2018 года, и за это время проведено множество мероприятий – первый форум женского предпринимательства с участием более 350 женщин ВКО, форум социального предпринимательства, открытие Школы социального предпринимательства, проведение ежегодного благотворительного бала «Ізгі көктем», направленного на сбор средств для реализации социально значимых проектов. В последний проект было привлечено более 100 спонсоров – местных компаний.

В номинации «Ерен еріктілік» за активное участие в волонтёрской деятельности обладателем премии стала председатель Центра волонтёрского движения Курчатова Асемгуль Калимолдина. Она сумела вовлечь в волонтёрское движение более двух тысяч человек. В результате были организованы акции «Подари сердце детям», «Птичья столовая», «Біз біргеміз», «Добрые соседи», «Доброе дело», «Дорогой добра», «Мың алғыс», «Маска тағыңыз».

Асемгуль Калимолдина и её команда не остались в стороне в период пандемии COVID-19. Волонтёры посещали квартиры одиноко проживающих пенсионеров, людей с особыми потребностями и многодетных семей. Все они получали не только продукты питания, лекарственные средства, медицинские маски, но и психологическую под-

держку.

Год волонтёров закончился, но это не означает, что добрые дела завершатся. Всё только начинается. Людей, готовых протянуть руку помощи нуждающимся, становится всё больше.

– Мы продолжим свою деятельность. Центр волонтёрского движения будет работать, как и раньше, а молодёжь – трудиться на благо общества, – подчеркнула волонтёр АНК ВКО АйзадаБибулова.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы акима ВКО