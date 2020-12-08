Международный день волонтёра отметили в Усть-Каменогорске.

Праздничное мероприятие прошло в областном Доме дружбы – центре общественного согласия, где базируется Центр волонтёрского движения Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

– Этот год, объявленный Главой государства Годом волонтёра, прошёл плодотворно, сделаны тысячи добрых дел, – сказал руководитель молодёжного движения «Жаңғыру жолы», заместитель директора Дома дружбы Равиль Юнусов. – Волонтёрство – это добровольная и бескорыстная помощь всем, кто в ней нуждается. В каждом регионе республики действуют Центры волонтёрского движения, курируемые Ассамблеей народа Казахстана. Они созданы, чтобы любой человек, независимо от места проживания, национальности и возраста, мог получить необходимую ему поддержку.

В Восточно-Казахстанской области тоже функционирует такой центр. Несмотря на пандемию, молодые активисты АНК ВКО приняли участие в различных благотворительных и экологических акциях. Их глаза и сейчас горят энтузиазмом и новыми идеями, а сердца полны тепла и любви к своему делу.

– Всемирный день волонтёра отмечается 5 декабря по инициативе ООН, и это прекрасная возможность не только поддержать добровольцев сердечными словами, но и отметить лучших из них, – добавил Равиль Юнусов. – Желаю всем мира, благополучия и успехов!

Вместе с тем Центр волонтёров АНК ВКО, действующий в четырёх направлениях (социальное, спортивное, образовательное и медиативное) ставит перед собой новые задачи, реализацией которых займётся и в следующем году. Это не только вовлечение людей в решение социально значимых вопросов, демонстрация новых возможностей социального развития, всесторонняя поддержка волонтёров и содействие развитию волонтёрского движения, но и сохранение единства и межэтнического согласия.

Ева Ким