Профессия с гарантией

С начала реализации регионального проекта «Білікті маман» заметно снизился отток выпускников из Восточно-Казахстанской области в зарубежные вузы. В этом году на обучение планируется выделить 270 образовательных грантов по востребованным специальностям.

Напомним, проект «Білікті маман» стартовал в 2017 году. Так, за счёт средств местного бюджета ежегодно выделяются образовательные гранты с учётом потребности в кадрах для экономики регио-на. За шесть лет их количество достигло 2306.

В этом году планируется выделить 270 образовательных грантов по таким направлениям, как образование, искусство и гуманитарные науки, бизнес, менеджмент и право, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерия, производственная и строительная промышленность, сельское хозяйство и биоресурсы, медицина.

Чтобы стать претендентом на получение гранта в рамках проекта, необходимо пройти Единое национальное тестирование. Напомним, что в этом году абитуриенты могут сдать его пять раз. Для обучения на платной основе тестирование проходит в январе, марте и августе. Если выпускник хочет участвовать в конкурсе грантов, можно сдать основное ЕНТ два раза – в мае-июне – и выбрать наилучший результат. Когда на руках у абитуриента будут аттестат и сертификат ЕНТ, можно собирать полный список документов.

– Приёмная комиссия начала работать с первого июня, сейчас принимают документы абитуриентов, которые хотят поступить на платное обучение, – пояснила ответственный секретарь приёмной комиссии Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Лейла Байжуманова. – С 13 по 20 июля можно будет подать документы на присвоение государственного образовательного гранта. Если по каким-то причинам ребята из нашей области не получат его, они могут стать претендентами на получение гранта по региональному проекту «Білікті маман». Приём заявлений будет вестись с пятого по десятое августа.

Спикер сообщила, что в перечень необходимых документов входят: заявление; подлинник документа об образовании (аттестат или диплом); сертификат с результатами тестирования; шесть фотографий размером 3х4 сантиметра; медицинская справка формы № 075-У, для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У; подтверждающий документ квотной категории (при наличии); документ, удостоверяющий личность. Если абитуриенту ещё не исполнилось 18 лет, то обязательно присутствие одного из законных представителей, его удостоверение, а также свидетельство о рождении ребёнка.

Для удобства абитуриентов из отдалённых районов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приёмные комиссии, они дадут необходимые консультации посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс по присвоению гранта.

Добавим, что списки обладателей образовательного гранта по проекту «Білікті маман» будут опубликованы в местных средствах массовой информации.

Татьяна Кравченко